Bloomberg узнал о рекордно низкой цене на российскую нефть для Индии

Bloomberg: российская нефть предлагается заводам Индии с дисконтом $7 за баррель
Сюжет
Война санкций
Индийские компании частично могут снова вернуться к российской нефти из-за дисконта в $7 за баррель, пишет Bloomberg. Это рекордно низкая цена за последние годы, оживляющая интерес к закупкам у неподсанкционных поставщиков
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российская нефть марки Urals после санкций США предлагается индийским заводам по самой низкой цене за последние несколько лет, пишет Bloomberg. Дисконт на нее составляет $7 за баррель по отношению к ценам Brent (на доставку).  

Речь идет о поставках, которые отгрузят в декабре и доставят в Индию в январе. При этом до санкций этот дисконт был примерно $3.

Дисконт на нефть — это ценовая разница между определенной маркой нефти и эталонной (обычно Brent), возникающая из-за отличий в качестве нефти, рыночной ситуации или внешнеполитических факторов.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут вернуться к покупке российской нефти, но только у не попавших под санкции компаний, подчеркивается в статье. Это примерно 20% поставщиков. Глобально закупки снизились после введения санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа месяц назад.

Большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов воздержались от размещения заказов на российскую нефть после введения американских санкций против Москвы, «что фактически положило конец торговле, которая процветала» даже несмотря на начало операции на Украине, сказано в статье. Однако в последние дни настроения на индийских НПЗ изменились из-за снижения цен на нефть марки Urals, и некоторые переработчики снова открыты для закупки российской нефти у поставщиков, не подпадающих под санкции, сообщили источники агентства.

WP узнала о прекращении индийским Reliance поставок российской нефти
Политика
Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Ранее The Economic Times писало, что отгрузка российской нефти в Индию в период с 1 по 17 ноября упала на 66% по сравнению с тем же временем предыдущего месяца. Общий объем отгрузки российской нефти по всем направлениям в ноябре снизился на 28% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,78 млн барр. в сутки.

Индия еще до введения США санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа столкнулась с угрозами Вашингтона об увеличении пошлин за закупку российской нефти. Переговоры оказались безуспешными, и 50-процентные тарифы вступили в силу. По оценке Kpler, расходы Индии на импорт нефти при отказе от российских поставок могут вырасти более чем на $9–11 млрд.

В середине ноября стоимость барреля Urals, основного экспортного сорта российской нефти, опустилась ниже $40 за баррель, минимума с марта 2023 года. Падение цен на Urals происходило на фоне расширения скидок на эту марку после ввода серии санкций против российского нефтяного сектора в конце октября, в частности после санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объявленных 22 октября.

Как отмечал вице-премьер Александр Новак 19 ноября, в правительстве России ожидают, что размер скидок (дисконта) на российскую нефть будет сокращаться по мере адаптации отрасли к новым санкциям и перестройки логистики, что займет один-два месяца.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Индия Россия нефть санкции
