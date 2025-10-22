 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Санкции вводят из-за «отсутствия у России серьезной заинтересованности в мирном процессе», уточнил Минфин. Под ограничения также попали более 30 дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла»
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит дополнительные санкции в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе», сообщает пресс-служба Минфин США.

«Сегодняшние санкции направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний: Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (Роснефть) и Открытого акционерного общества «Лукойл» (Лукойл)», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что Минфин США готов принять дополнительные меры, если это потребуется, чтобы «поддержать усилия президента Трампа по прекращению» конфликта. Министерство также призвало «союзников присоединиться» и «соблюдать эти санкции».

Как уточнил Минфин, под ограничения также попадают дочерние компании «Лукойла» и «Роснефти», расположенные в России. «Попадают под санкции за деятельность или участие в энергетическом секторе экономики Российской Федерации», — уточняет ведомство. В списке министерства 34 дочерние компании.

«В результате сегодняшних действий все имущество и имущественные интересы указанных или заблокированных лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или контроле лиц из США, заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC», — говорится в заявлении.

Кроме этого, были заблокированы любые юридические лица, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.

«За исключением случаев, предусмотренных общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или исключений, правила OFAC», — уточняет министерство.

США анонсировали «значительное усиление» санкций против России
Политика
Скотт Бессент

Ранее глава Минфин США Скотт Бессент сказал, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России.

Против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» ранее, 15 октября, ввела санкции Великобритания. Меры включают в себя заморозку активов, а также санкции в отношении трастовых услуг и транспорта. В документе указано, что это связано с «ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом секторе». До этого компании находились под секторальными санкциями.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что экономика России «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому у нее уже выработан «определенный иммунитет» против них.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
санкции США Роснефть ЛУКОЙЛ
