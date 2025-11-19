Аналитики сообщили о падении отгрузки российской нефти в Индию

В ноябре отгрузка российской нефти в Индию упала на 66% по сравнению с предыдущим месяцем из-за «логистической тактики», к которой прибегают импортеры в ожидании вступления в силу санкций, пишет ET. Москва считает меры незаконными

Фото: Мария Ионова-Грибина / РБК

Отгрузка российской нефти в Индию в период с 1 по 17 ноября упала на 66% по сравнению с тем же временем предыдущего месяца. Об этом сообщает The Economic Times (ET) со ссылкой на отчет аналитической фирмы Kpler.

В докладе говорится, что объемы отгрузок сырой нефти в Индию из России в период с 1 по 17 ноября сократились до 672 тыс. барр. в сутки по сравнению с 1,88 млн барр. в день в октябре.

ET связывает тенденцию с тем, что нефтеперерабатывающие компании стали проявлять бо́льшую осторожность на фоне санкций США против «Роснефти» и «Лукойла». Так, общий объем отгрузки российской нефти по всем направлениям в ноябре снизился на 28% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,78 млн барр. в сутки, следует из отчета Kpler.

Аналитики подсчитали, что отгрузка российской нефти в Китай и Турцию в ноябре также сократились в сравнении с октябрем — на 47% (до 624 тыс. барр. в сутки) и на 87% (до 43 тыс. барр. в сутки) соответственно.

По оценке Kpler, в октябре на Китай, Индию и Турцию пришлось почти 90% российского экспорта сырой нефти.

Издание напоминает, что 21 ноября истекает срок, который отвели США на сворачивание операций с «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и их дочками, где компаниям принадлежит 50% и более. Транзакции, связанные с продажей международных активов ЛУКОЙЛа, разрешены до 13 декабря.

Российские грузы с топливом достигают Индии примерно через месяц после отправки. Поэтому большинство партий, отгруженных в ноябре, прибудет в страну только в следующем месяце, после 21 ноября, когда санкции США вступят в силу, отмечает ET. В связи с этим издание называет действия индийских компаний «логистической тактикой»: они пытаются уложиться в сроки и сокращают объем заказов.

ET также пишет, что индийские НПЗ столкнулись с необходимостью срочно импортировать ранее законтрактованные партии. В связи с этим в период с 1 по 17 ноября импорт российской нефти в Индию вырос до 1,88 млн барр. в сутки — на 16% по сравнению со средним показателем за октябрь.

Индия еще до введения США санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа столкнулась с угрозами Вашингтона об увеличении пошлин за закупку российской нефти. Переговоры оказались безуспешными, и 50-процентные тарифы вступили в силу.

Дилемма для страны — третьего по величине импортера нефти — носила не только геополитический, но и практический характер, отмечала Financial Times. Ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия отметил в беседе с изданием, что Нью-Дели не сможет легко заменить российскую нефть и найти альтернативного поставщика 2 млн барр. сырой нефти в сутки. Он усомнился, что страна перестанет покупать российскую нефть, но отметил возможную готовность властей диверсифицировать каналы поставок.

По оценке Kpler, расходы Индии на импорт нефти при отказе от российских поставок могут вырасти более чем на $9–11 млрд.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.