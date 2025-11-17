Цена российской нефти Urals опустилась ниже $40

Стоимость Urals опустилась ниже $40 за баррель, показывают данные Argus. Котировки снижаются на фоне роста скидок на российскую нефть после ввода санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа в конце октября

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Стоимость основного экспортного сорта российской нефти, марки Urals, на прошлой неделе опустилась ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus, с которыми ознакомился РБК. В настоящее время котировки Urals находятся на минимуме с марта 2023 года, уточняет агентство Bloomberg.

Согласно данным Argus, на базисе FOB Новороссийск (в порту отгрузки) цена Urals еще 12 ноября находилась на уровне $40,92–42,67 за баррель в зависимости от типа танкера (Aframax или Suezmax соответственно), а уже 13 ноября опустилась до $36,61–38,41 за баррель. По данным за 14 ноября стоимость Urals в Новороссийске оценивалась в $38,04–39,84 за баррель.

В то же время в на базисе FOB Приморск котировка Urals пока держится выше отметки $40 за баррель. Так, по итогам торгов 14 ноября Urals в Приморске стоила $42,09 за баррель.

Падение цен на Urals происходит на фоне расширения скидок на эту марку после ввода серии санкций против российского нефтяного сектора в конце октября, в частности после санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объявленных 22 октября. К примеру, дисконт Urals к котировке «Североморский датированный» (NSD, стоимость корзины североморских сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll, а также американской WTI Midland) в Новороссийске 21 октября оценивался в $12,25 за баррель, а уже 14 ноября достигал $23,75–25,55 за баррель. Это максимум с июня 2023 года. В Приморске скидка на Urals за этот же период выросла с $12,55 за баррель до $21,5 за баррель.

Сам «Североморский датированный» вырос в цене с $60,88 за баррель 21 октября до $63,59 за баррель 14 ноября.

В то же время стоимость премиальной нефти ESPO (ВСТО) изменилась менее значительно, хотя скидка на нее также увеличилась. По данным Argus, цена ESPO на базисе FOB Козьмино 21 октября составляла $56,93 за баррель, а 12 ноября — $55,95 за баррель Дисконт на ESPO к бенчмарку Dubai (эталонная котировка, с привязкой к которой, как правило, осуществляется торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе) за этот период вырос с $4,2 за баррель до $9,5.

РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службы Минэнерго и Минфина.

Введенные санкции США дали о себе знать около 6–7 ноября, не сразу после 22 октября, отмечает руководитель центра по российским акциям «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Он считает, что на стоимость Urlas в Новороссийские также могут временно оказывать влияние атаки БПЛА, но скоро они должны синхронизироваться с ценами в Приморске. Ранее в понедельник, 17 ноября, порт Новороссийска возобновил погрузку нефти, спустя два дня после атаки украинских беспилотников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

При этом основной канал морского экспорта российской нефти представляют собой северо-западные порты, замечает эксперт. «Несколько месяцев должна занять перестройка дисконтов, так что возврат дисконтов к уровням сентября-октября жду в январе-феврале 2026 года», — резюмировал Бахтин.