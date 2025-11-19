 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Новак назвал возможный срок снижения дисконтов на нефть из России

Сюжет
Война санкций
До каких именно значений может сократиться размер скидок на российскую нефть, вице-премьер прогнозировать не стал. Но, по его словам, дисконт может минимизироваться за месяц-два
BRENT BRENT $63,25 -1,08%
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В правительстве ожидают, что размер скидок (дисконта), предоставляемых покупателям экспортируемой из России нефти, будет сокращаться по мере адаптации отрасли к новым санкциям и перестройки логистики, что займет один-два месяца. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Мы неоднократно проходили такую историю. Я надеюсь, в течение месяца-двух ситуация стабилизируется с точки зрения новых адаптаций. Дисконты будут снижаться», — сказал он (цитата по ТАСС).

Дисконт на нефть — это ценовая разница между определенной маркой нефти и эталонной (обычно Brent), возникающая из-за отличий в качестве нефти, рыночной ситуации или внешнеполитических факторов.

До каких именно значений может сократиться разница в цене барреля российской нефти и барреля эталонной марки Brent, Новак прогнозировать не стал.

«Это рынок, я не могу сказать. Тот [дисконт], который был долгое время. Можно только смотреть, как было в предыдущий период. В предыдущий период восстанавливалось до минимального уровня дисконта», — пояснил вице-премьер.

В середине ноября стоимость барреля Urals, основного экспортного сорта российской нефти, опустилась ниже $40 за баррель, минимума с марта 2023 года. Падение цен на Urals происходило на фоне расширения скидок на эту марку после ввода серии санкций против российского нефтяного сектора в конце октября, в частности после санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объявленных 22 октября. К примеру, дисконт Urals к котировке «Североморский датированный» (NSD, стоимость корзины североморских сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll, а также американской WTI Midland) в Новороссийске 21 октября оценивался в $12,25 за баррель, а уже 14 ноября достигал $23,75–25,55 за баррель. Это максимум с июня 2023 года. В Приморске скидка на Urals за этот же период выросла с $12,55 за баррель до $21,5 за баррель.

Одновременно аналитики сообщили о значительном сокращении объемов поставок российской нефти в страны, являющиеся крупнейшими ее покупателями — Индию (на 66% месяц к месяцу), Китай (на 47%) и Турцию (на 87%).

19 ноября агентство Reuters сообщило, что российская компания НОВАТЭК снизила цены на свой сжиженный природный газ (СПГ) на 30–40%, чтобы подтолкнуть покупателей из Китая приобретать топливо с проекта «Арктик СПГ-2».

