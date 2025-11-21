WP узнала о прекращении индийским Reliance поставок российской нефти

Reliance Industries прекратил импорт российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября 2025 года. С 1 декабря все, что получит этот НПЗ для переработки, будет приходиться на нефть нероссийского производства

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Индийский конгломерат Reliance Industries﻿ — крупнейший покупатель российской нефти в Индии — объявил о полном прекращении импорта сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября 2025 года, пишет The Washington Post (WP).

С 1 декабря это комплекс будет получать нефть только нероссийского происхождения. Такая мера стала шагом в сторону соблюдения новых санкций США и Европейского союза против России, говорится в материале.

Reliance Industries принадлежит Мукешу Амбани, одному из крупнейших бизнесменов Индии и союзнику премьер-министра Нарендры Моди. Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта на Украине в 2022 году компания приобрела сырья на сумму около $33 млрд, это почти 8% всех экспортных продаж российской нефти. Этот масштаб закупок вызывал критику со стороны Соединенных Штатов.

«Решение Reliance может стать одним из последних факторов, которые приведут обе стороны к финишной черте торговых переговоров», — прокомментировал эксперт по Южной Азии и внештатный старший научный сотрудник Фонда Азиатско-Тихоокеанского региона Канады Майкл Кугельман. По его мнению, прекращение импорта российской нефти одним из ключевых энергетических игроков Индии станет значимым жестом для Вашингтона. Кугельман уточнил, что в краткосрочной перспективе Reliance может ориентироваться на увеличение закупок с Ближнего Востока и из США.

Общий размер американских тарифов для Индии после повышения на 25% в конце августа достиг 50%, что стало одним из наиболее высоких показателей в тарифной войне Дональда Трампа. Президент США объяснил увеличение пошлин тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть и назвал конфликт России с Украиной «войной премьер-министра Индии Нарендры Моди». Официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал назвал тариф «несправедливым и неоправданным».

20 ноября The New York Times (NYT) сообщила, что Индия сокращает закупки российской нефти на фоне санкций США. В ноябре поставки упали на 66%, переработчики проявляют большую осторожность, чтобы избежать штрафов.

В Кремле неоднократно осуждали западные санкции и отмечали, что российская экономика выработала к ним определенный иммунитет и продолжает функционировать. Президент России Владимир Путин заявил, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб в размере $9–10 млрд.