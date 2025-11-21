 Перейти к основному контенту
0

WP узнала о прекращении индийским Reliance поставок российской нефти

WP: крупнейший покупатель российской нефти в Индии прекратил импорт
Сюжет
Война санкций
Reliance Industries прекратил импорт российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября 2025 года. С 1 декабря все, что получит этот НПЗ для переработки, будет приходиться на нефть нероссийского производства
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Индийский конгломерат Reliance Industries﻿ — крупнейший покупатель российской нефти в Индии — объявил о полном прекращении импорта сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября 2025 года, пишет The Washington Post (WP).

С 1 декабря это комплекс будет получать нефть только нероссийского происхождения. Такая мера стала шагом в сторону соблюдения новых санкций США и Европейского союза против России, говорится в материале.

Reliance Industries принадлежит Мукешу Амбани, одному из крупнейших бизнесменов Индии и союзнику премьер-министра Нарендры Моди. Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта на Украине в 2022 году компания приобрела сырья на сумму около $33 млрд, это почти 8% всех экспортных продаж российской нефти. Этот масштаб закупок вызывал критику со стороны Соединенных Штатов.

NYT анонсировала сокращение покупок российской нефти Индией с пятницы
Политика
Фото:РБК

«Решение Reliance может стать одним из последних факторов, которые приведут обе стороны к финишной черте торговых переговоров», — прокомментировал эксперт по Южной Азии и внештатный старший научный сотрудник Фонда Азиатско-Тихоокеанского региона Канады Майкл Кугельман. По его мнению, прекращение импорта российской нефти одним из ключевых энергетических игроков Индии станет значимым жестом для Вашингтона. Кугельман уточнил, что в краткосрочной перспективе Reliance может ориентироваться на увеличение закупок с Ближнего Востока и из США.

Общий размер американских тарифов для Индии после повышения на 25% в конце августа достиг 50%, что стало одним из наиболее высоких показателей в тарифной войне Дональда Трампа. Президент США объяснил увеличение пошлин тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть и назвал конфликт России с Украиной «войной премьер-министра Индии Нарендры Моди». Официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал назвал тариф «несправедливым и неоправданным».

20 ноября The New York Times (NYT) сообщила, что Индия сокращает закупки российской нефти на фоне санкций США. В ноябре поставки упали на 66%, переработчики проявляют большую осторожность, чтобы избежать штрафов.

В Кремле неоднократно осуждали западные санкции и отмечали, что российская экономика выработала к ним определенный иммунитет и продолжает функционировать. Президент России Владимир Путин заявил, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб в размере $9–10 млрд.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Индия российская нефть санкции НПЗ экспорт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
