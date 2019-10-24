Совладелец «Усть-Луги» потребовал завести дело на ФСБ из-за декларации

Ранее Израйлит заявил в МВД о краже денег. После заключения бизнесмена в СИЗО с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло около 300 млн руб.

Дело Израйлита стало первым случаем использования амнистии капиталов против бизнеса. ФСБ изъяла специальную декларацию бизнесмена в центральном аппарате ФНС. Документы легли в основу новых уголовных дел против Израйлита — о переводе денег за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал этот прецедент «прямой угрозой амнистии капиталов».

Амнистия капиталов освобождает бизнес от ответственности по ряду правонарушений. Но инкриминируемые Израйлиту ст. 174.1 и ст. 159 УК не значатся в перечне гарантий. В то же время президент Владимир Путин обещал, что участников амнистии «не будут таскать по правоохранительным органам». В России прошло два этапа амнистии капиталов — с марта 2015 года по июнь 2016 года и с марта 2018 года по февраль 2019 года. Участниками стали около 19 тыс. бизнесменов. Третий этап амнистии продлится до 1 марта 2020 года.

Как ФСБ изъяла декларацию об амнистии капитала

Израйлит подал спецдекларацию об амнистии капиталов в июне 2016 года. Позже следователи изъяли один из компьютеров и узнали о подаче спецдекларации из переписки в ICQ.

Как отмечается в заявлении бизнесмена о разглашении налоговой тайны, старший следователь УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Ботов с согласия руководителя вынес постановление о выемке спецдекларации Израйлита в центральном аппарате Федеральной налоговой службы и подал ходатайство в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

Суд проигнорировал гарантии закона о том, что декларация может быть изъята только по запросу самого участника амнистии капиталов, и разрешил изъять спецдекларацию, подчеркивается в заявлении бизнесмена.

26 июля 2017 года ФСБ изъяла декларацию Израйлита о контролируемых иностранных компаниях и зарубежных счетах на 15 страницах. Сотрудница ФНС отказалась добровольно выдать документы, сославшись на запрет в законе об амнистии капиталов, но ФСБ принудительно изъяла спецдекларацию.

Разглашение «систематического характера»

Впоследствии с декларацией ознакомились понятые и специалист ФНС — ее заключение приобщили к уголовному делу. Акт об исследовании декларации составил старший оперуполномоченный УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Шишков.

Израйлит и его адвокаты узнали о выемке спецдекларации уже после окончания следственных действий при ознакомлении с материалами уголовного дела.

«Ботов и Шишков не имели права разглашать полученные сведения и доводить их до сведения третьих лиц», — подчеркивается в заявлении. После передачи материалов уголовного дела в прокуратуру и начала судебного процесса разглашение налоговой тайны приобрело «систематический и бесконтрольный характер».

Ранее защита бизнесмена подала жалобу в Верховный суд, но он не нашел нарушений в изъятии ФСБ декларации. Защита бизнесмена планирует обратиться к председателю Верховного суда, рассказала РБК его адвокат, — решение еще может пересмотреть президиум ВС.

В суде прокурор обещал не использовать декларацию как доказательство. Но это не меняет ход дела, так как к материалам приобщили показания сотрудницы ФНС, которые повторяют данные из спецдекларации.

Израйлит находится под арестом с декабря 2016 года. В отношении него расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб. Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд руб.