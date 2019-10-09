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Адвокат сообщила об отказе прокурора от декларации в деле Израйлита
Сведения о контролируемых бизнесменом иностранных компаниях, содержавшиеся в поданной в рамках амнистии капитала декларации, легли в основу уголовного дела против него

Прокурор обещал не ссылаться на специальную декларацию об амнистии капитала при рассмотрении уголовного дела против совладельца «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита, но из материалов дела ее не исключили. Об этом РБК рассказала адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.

«Прокурор заявил, что специальная декларация в процессе оглашаться не будет», — сообщила Бурковская. Адвокаты снова обратились с ходатайством о возвращении дела прокурору.

Ранее суд отказал защите в исключении спецдекларации из доказательств, объяснив решение тем, что первое уголовное дело против Израйлита было возбуждено до того, как он подал декларацию. Защита бизнесмена настаивает на незаконности использования спецдекларации и любых сведений из нее в уголовном деле, ссылаясь на гарантии закона «О добровольном декларировании активов».

Нельзя не только оглашать декларацию, но и допрашивать сотрудников ФНС об обстоятельствах, ставших известными из декларации, отметила Бурковская. «Подготовка должностным лицом ФНС заключения специалиста на основании сведений, содержащихся в специальной декларации, противоречит закону «О добровольном декларировании…» и содержит признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), а допрос специалиста в суде также может быть квалифицирован по ст. 286 УК», — считает она.

Слушания по существу уголовного дела против Израйлита начались 8 октября в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга. Ранее о решении прокурора не ссылаться на декларацию сообщала «Фонтанка».

На заседании суда, по словам защиты, проявился еще ряд странностей в уголовном деле. «Например, согласно обвинению, Израйлит сначала легализовал денежные средства, а только потом их похитил», — рассказала Бурковская. Как следует из закона, легализация — это придание законного вида имуществу, добытому преступным путем. — Следовательно, нельзя сначала легализовать, а потом что-либо похитить».

По делу объявлен перерыв до следующего вторника, 15 октября.

С 2015 года в России действует амнистия капиталов (ее третий этап продлится до 29 февраля 2020 года). Власти дали бизнесменам право задекларировать свои скрытые доходы в России взамен на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового законодательства. По данным Минфина, по состоянию на июнь 2019 года амнистией капиталов воспользовались около 19 тыс. человек, задекларированная сумма во вторую волну превысила €10 млрд.

Валерий Израйлит находится под арестом с декабря 2016 года. В отношении него расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга. Его дело стало первым случаем использования декларации об амнистии капиталов против бизнеса. Сведения о контролируемых Израйлитом иностранных компаниях из его деклараций стали поводом для предъявления нового обвинения — в переводе средств за рубеж по подложным документам, в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем.

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Титов назвал изъятие ФСБ декларации «прямой угрозой» амнистии капиталов

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов называл процесс против Израйлита несправедливым. Он указывал, что этот прецедент в целом может затормозить процесс амнистии капиталов.

Авторы: Анна Трунина, Ольга Агеева
Теги: «Усть-Луга Ойл», Валерий Израйлит, уголовное дело, судебное разбирательство
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