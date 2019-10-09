Адвокат сообщила об отказе прокурора от декларации в деле Израйлита

Сведения о контролируемых бизнесменом иностранных компаниях, содержавшиеся в поданной в рамках амнистии капитала декларации, легли в основу уголовного дела против него

Прокурор обещал не ссылаться на специальную декларацию об амнистии капитала при рассмотрении уголовного дела против совладельца «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита, но из материалов дела ее не исключили. Об этом РБК рассказала адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.



«Прокурор заявил, что специальная декларация в процессе оглашаться не будет», — сообщила Бурковская. Адвокаты снова обратились с ходатайством о возвращении дела прокурору.

Ранее суд отказал защите в исключении спецдекларации из доказательств, объяснив решение тем, что первое уголовное дело против Израйлита было возбуждено до того, как он подал декларацию. Защита бизнесмена настаивает на незаконности использования спецдекларации и любых сведений из нее в уголовном деле, ссылаясь на гарантии закона «О добровольном декларировании активов».



Нельзя не только оглашать декларацию, но и допрашивать сотрудников ФНС об обстоятельствах, ставших известными из декларации, отметила Бурковская. «Подготовка должностным лицом ФНС заключения специалиста на основании сведений, содержащихся в специальной декларации, противоречит закону «О добровольном декларировании…» и содержит признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), а допрос специалиста в суде также может быть квалифицирован по ст. 286 УК», — считает она.

Слушания по существу уголовного дела против Израйлита начались 8 октября в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга. Ранее о решении прокурора не ссылаться на декларацию сообщала «Фонтанка».

На заседании суда, по словам защиты, проявился еще ряд странностей в уголовном деле. «Например, согласно обвинению, Израйлит сначала легализовал денежные средства, а только потом их похитил», — рассказала Бурковская. Как следует из закона, легализация — это придание законного вида имуществу, добытому преступным путем. — Следовательно, нельзя сначала легализовать, а потом что-либо похитить».

По делу объявлен перерыв до следующего вторника, 15 октября.