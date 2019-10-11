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Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов
Находящийся в СИЗО совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в полицию о краже почти 300 млн руб. со своих счетов. Ранее ФСБ изъяла специальную декларацию Израйлита об амнистии капиталов
Валерий Израйлит (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов. Копия заявления есть в РБК, его подлинность подтвердил источник в окружении бизнесмена. Защита Израйлита также подтвердила РБК подачу заявления о пропаже средств со счетов.

О пропаже стало известно в ноябре 2018 года. Заявление было подано  в конце сентября 2019 года из-за риска негативных последствий для бизнесмена, рассказал источник РБК в окружении арестованного бизнесмена.

Ранее о пропаже денег со счетов сообщало издание 47News, которое передавало из Смольнинского районного суда, где рассматривается дело бизнесмена. По информации издания, суд отклонил ходатайство защиты Израйлита с информацией об исчезновении средств. 

Израйлит находится под арестом с декабря 2016 года. В отношении него расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб. Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд руб.

Когда деньги ушли со счетов

Как указывает Израйлит в заявлении в полицию:

  • На момент ареста средств в декабре 2016 года на каждом из семи счетов было по 42 млн руб., общая сумма — 294 млн руб.

Арест проходил с участием понятых и представителя Сбербанка. Наличие денег на счетах подтвердило должностное лицо управления сопровождения операций физлиц.

  • 6 ноября 2018 года Израйлит развелся с женой Галиной. При расторжении брака для раздела имущества супругов в суде выяснилось, что на счетах осталось около 136 тыс. руб.

Таким образом, со счетов пропало 293,864 млн руб.

В заявлении Израйлит просит возбудить уголовное дело по ст. 158 ч.4 УК (кража в особо крупном размере). По информации источника РБК, уголовное дело не возбуждено. РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и в Сбербанк.

Ранее ФСБ изъяла специальную декларацию Израйлита об амнистии капиталов. Несмотря на гарантии не преследовать участников амнистии, информация, которая охраняется налоговой тайной, легла в основу для дополнительного обвинения бизнесмена в переводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). Это первый случай использования амнистии капиталов следствием.

На последнем заседании суда 8 октября прокурор обещал не ссылаться на спецдекларацию при обвинении. Однако это не меняет ход дела, так как к доказательствам приобщили материалы и показания сотрудника ФНС с данными из спецдекларации.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Валерий Израйлит, Усть-Луга, кража, амнистия
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