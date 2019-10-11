Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов

Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов

Находящийся в СИЗО совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в полицию о краже почти 300 млн руб. со своих счетов. Ранее ФСБ изъяла специальную декларацию Израйлита об амнистии капиталов

Валерий Израйлит (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов. Копия заявления есть в РБК, его подлинность подтвердил источник в окружении бизнесмена. Защита Израйлита также подтвердила РБК подачу заявления о пропаже средств со счетов.

О пропаже стало известно в ноябре 2018 года. Заявление было подано в конце сентября 2019 года из-за риска негативных последствий для бизнесмена, рассказал источник РБК в окружении арестованного бизнесмена.

Ранее о пропаже денег со счетов сообщало издание 47News, которое передавало из Смольнинского районного суда, где рассматривается дело бизнесмена. По информации издания, суд отклонил ходатайство защиты Израйлита с информацией об исчезновении средств.

Израйлит находится под арестом с декабря 2016 года. В отношении него расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб. Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд руб.