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Кремль попросил не сомневаться в словах Путина из-за декларации в деле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга Валерия Израйлита, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК. 

По словам Пескова, он не знает, была ли изъята декларация и на основании чего это произошло, так что не может это комментировать

Общество
СМИ узнали о первом применении декларации об амнистии против бизнесмена

Материал дополняется

Авторы: Владимир Дергачев, Юлия Выродова
Теги: уголовное дело, Валерий Израйлит, декларация
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