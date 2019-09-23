Общество , 23 сен, 13:13
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Кремль попросил не сомневаться в словах Путина из-за декларации в деле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга Валерия Израйлита, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК.
По словам Пескова, он не знает, была ли изъята декларация и на основании чего это произошло, так что не может это комментировать
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