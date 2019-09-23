Титов назвал изъятие ФСБ декларации «прямой угрозой» амнистии капиталов

Верховный суд должен разъяснить гарантии закона об амнистии капиталов, уверен бизнес-омбудсмен Борис Титов. Использование декларации в уголовном деле против бизнесмена может отпугнуть потенциальных участников, считает он.

Борис Титов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Прецедент с применением декларации о зарубежных активах в уголовном деле против бизнесмена может затормозить процесс амнистии капиталов. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«На мой взгляд, в данном случае нарушен не только дух закона об амнистии капиталов (который общеизвестен), но и его буква», — отметил Титов.



Ранее прецедент прокомментировали в Кремле. Дело Израйлита не должно стать поводом сомневаться в гарантиях амнистии капитала, ответил на опасения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О первом прецеденте использования декларации об амнистии капиталов против бизнеса сообщили «Ведомости». Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит был арестован в декабре 2016 года по уголовному делу о хищениях при строительстве порта Усть-Луга. Позднее ФСБ узнала, что в начале 2016 года бизнесмен подал декларацию об амнистии капиталов, и изъяла у ФНС эти документы. Сведения о контролируемых Израйлитом иностранных компаниях стали поводом для дополнительного обвинения бизнесмена в переводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ).

Закон об амнистии капиталов освобождает бизнес от уголовной ответственности по ряду правонарушений. Однако инкриминируемые Израйлиту статьи не значатся в перечне гарантий.

В то же время закон гарантирует, что сведения из деклараций не могут стать основанием для возбуждения уголовных дел или послужить доказательством. Если только сам декларант не настаивает на приобщении декларации к делу. То, что бизнесменов, которые легализуют имущество в России, не будут «таскать по правоохранительным органам», обещал в 2014 году и президент Владимир Путин.