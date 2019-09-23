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Экономика ,  
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Титов назвал изъятие ФСБ декларации «прямой угрозой» амнистии капиталов
Верховный суд должен разъяснить гарантии закона об амнистии капиталов, уверен бизнес-омбудсмен Борис Титов. Использование декларации в уголовном деле против бизнесмена может отпугнуть потенциальных участников, считает он.
Борис Титов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Прецедент с применением декларации о зарубежных активах в уголовном деле против бизнесмена может затормозить процесс амнистии капиталов. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«На мой взгляд, в данном случае нарушен не только дух закона об амнистии капиталов (который общеизвестен), но и его буква», — отметил Титов.

Ранее прецедент прокомментировали в Кремле. Дело Израйлита не должно стать поводом сомневаться в гарантиях амнистии капитала, ответил на опасения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О первом прецеденте использования декларации об амнистии капиталов против бизнеса сообщили «Ведомости». Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит был арестован в декабре 2016 года по уголовному делу о хищениях при строительстве порта Усть-Луга. Позднее ФСБ узнала, что в начале 2016 года бизнесмен подал декларацию об амнистии капиталов, и изъяла у ФНС эти документы. Сведения о контролируемых Израйлитом иностранных компаниях стали поводом для дополнительного обвинения бизнесмена в переводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ).

Закон об амнистии капиталов освобождает бизнес от уголовной ответственности по ряду правонарушений. Однако инкриминируемые Израйлиту статьи не значатся в перечне гарантий.

В то же время закон гарантирует, что сведения из деклараций не могут стать основанием для возбуждения уголовных дел или послужить доказательством. Если только сам декларант не настаивает на приобщении декларации к делу. То, что бизнесменов, которые легализуют имущество в России, не будут «таскать по правоохранительным органам», обещал в 2014 году и президент Владимир Путин.

Адвокаты Израйлита настаивали на исключении декларации из дела. Но суд отклонил ходатайство, обосновав решение тем, что первое уголовное дело против Израйлита было возбуждено еще до того, как он подал декларацию.

Титов обвинил суд в необъективности. «Некоторая целенаправленная «однобокость» суда в этой ситуации может очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну, которые ставились при разработке закона. Я бы назвал ее прямой угрозой реализации таких задач», — заявил Титов.

В ближайшее время бизнес-омбудсмен намерен попросить председателя Верховного суда инициировать заседание пленума ВС и выпустить постановление с детальной трактовкой закона. Титов также планирует попросить генпрокурора провести проверку этого дела и вообще всех дел, связанных с амнистией капиталов.

Верховный суд отказался ответить на вопросы РБК, объяснив, что не предоставляет СМИ информацию с толкованием норм права и разъяснения вопросов правоприменительной практики.

РБК направил запросы в ФНС, а также запросил позицию Минфина и Минэкономразвития по этому прецеденту.

В России прошло два этапа амнистии капиталов — с марта 2015 года по июнь 2016 года и с марта 2018 года по февраль 2019 года. В первую волну поступило 7,2 тыс. деклараций. На втором этапе, условия которого были наиболее комфортными, — уже 11,7 тыс., а задекларированная сумма превысила €10 млрд. 1 июня стартовал третий этап амнистии, который продлится до 29 февраля 2020 года.

Автор: Ольга Агеева
Теги: амнистия капиталов, уголовные дела
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Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов
Общество
СМИ узнали о первом применении декларации об амнистии против бизнесмена
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