Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Первым прецедентом стало использование декларации в деле совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Верховный суд не нашел нарушений в действиях ФСБ

Валерий Израйлит (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом пишет в среду газета «Ведомости» со ссылкой на копию постановления суда.

Речь идет о декларации, в которой люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией. Изъятая сотрудниками ФСБ декларация стала поводом для обвинения бизнесмена в выводе средств по подложным документам. Это стало первым прецедентом декларации об амнистии капиталов против бизнеса.

Оспорить действия ФСБ пыталась защита бизнесмена. Адвокат Израйлита Виктория Бурковская в беседе с изданием заявила, что по закону об амнистии использовать сведения из нее нельзя, обращает она внимание. По ее словам, своим решением суд фактически разрешил использовать спецдекларации как доказательства по уголовным делам.

Ранее об опасности подобного прецедента предупредил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он отметил, что подобная практика может затормозить процесс амнистии капиталов.