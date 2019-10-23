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Бизнес ,  
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Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Первым прецедентом стало использование декларации в деле совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Верховный суд не нашел нарушений в действиях ФСБ
Валерий Израйлит (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом пишет в среду газета «Ведомости» со ссылкой на копию постановления суда.

Речь идет о декларации, в которой люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией. Изъятая сотрудниками ФСБ декларация стала поводом для обвинения бизнесмена в выводе средств по подложным документам. Это стало первым прецедентом декларации об амнистии капиталов против бизнеса.

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Оспорить действия ФСБ пыталась защита бизнесмена. Адвокат Израйлита Виктория Бурковская в беседе с изданием заявила, что по закону об амнистии использовать сведения из нее нельзя, обращает она внимание. По ее словам, своим решением суд фактически разрешил использовать спецдекларации как доказательства по уголовным делам.

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Ранее об опасности подобного прецедента предупредил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он отметил, что подобная практика может затормозить процесс амнистии капиталов.

Автор: Мария Бондаренко
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