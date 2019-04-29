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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Экономика ,  
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Минфин напомнил о переносе нового этапа амнистии капиталов
Третий этап добровольного декларирования зарубежных активов и счетов начнется 1 июня, а не 1 мая, как планировалось ранее, сообщила РБК пресс-служба ведомства
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Новый этап амнистии капиталов в России начнется с 1 июня 2019 года, сообщила РБК пресс-служба Минфина: именно с этого срока бизнес сможет подать декларации, в которых сообщит об иностранных активах. Ранее запустить новый этап планировалось с 1 мая.

О продлении амнистии капиталов еще на один год президент Владимир Путин объявил в феврале. Это уже третья волна амнистии: изначально предполагалось, что она начнется 1 марта, сразу после окончания второй. Однако в подготовленной Минфином первой редакции законопроекта срок сместился на 1 мая. Позже было решено отложить старт еще на один месяц. Такие поправки в законопроект анонсировал замминистра финансов Илья Трунин во время выступления в Госдуме, напоминает пресс-служба Минфина.

Сам законопроект правительства пока принят Думой только в первом чтении. Поправки о начале нового этапа будут внесены ко второму чтению, отмечает Минфин. Завершение третьей волны амнистии намечено на 1 марта 2020 года, говорится в законопроекте.

Гарантии третьей амнистии остались прежними, но условия будут более жесткими. Если участники первых двух этапов должны были лишь раскрыть информацию о себе, то ключевое отличие третьей волны — обязательное требование перерегистрировать иностранную компанию в специальном административном районе на острове Русский во Владивостоке или острове Октябрьский в Калининграде, а также перевести все средства с иностранных счетов в российский банк.

На первом этапе амнистии капиталов, которая прошла с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года, поступило 7,2 тыс. деклараций. Во вторую волну, условия которой были наиболее комфортными, — уже 11,7 тыс., а задекларированная сумма превысила €10 млрд.

Первые два этапа показали, что ФНС не нарушила свои обязательства и не раскрыла конфиденциальную информацию. Контролирующие сотрудники налоговой не имеют доступа к декларациям участников амнистии, отмечал в разговоре с РБК заместитель главы ФНС Алексей Оверчук. «У нас полностью разведен этот функционал. Информация защищена очень серьезно», — подчеркивал он.

Автор: Ольга Агеева
При участии: Антон Фейнберг
Теги: амнистия капиталов, возврат средств, Минфин, ФНС
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