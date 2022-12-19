ЕС согласовал потолок цен на газ. Насколько критично это для «Газпрома»

Страны ЕС после длительных консультаций согласовали компромиссный вариант ограничения предельной цены на газ — около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это в разы превышает докризисный уровень, но существенно ниже текущих значений

В понедельник, 19 декабря, страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года, поначалу потолок не будет распространяться на внебиржевые сделки, уточняет агентство Reuters.

«Это большой успех, достигнутый в последние дни председательства Чехии в ЕС! Мы договорились об ограничении цены газа, — написал на своей странице в Twitter премьер Чехии Петр Фиала. — Таким образом, удалось достичь очень важного соглашения, которое обеспечит доступную энергию европейским домохозяйствам и компаниям».

Договоренность об ограничении цен газа в ЕС была достигнута на пятом экстренном заседании совета министров сообщества по энергетике. По итогам торгов 19 декабря фьючерсы на самом популярном в Европе газовом хабе Title Transfer Facility (TTF) снизились более чем на 9%, до $1165 за 1 тыс. куб. м.

«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на «потолок» не могут быть приемлемы», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, России потребуется время, чтобы «тщательно взвесить все за и против» при выработке ответных мер. Сергей Куприянов — представитель единственного российского экспортера трубопроводного газа «Газпрома» — отказался от комментариев.

Как будут действовать ограничения

Идея установить потолок цен на газ по аналогии с ограничением цен на российскую нефть ($60 за баррель, действует с 5 декабря) обсуждалась в Евросоюзе несколько месяцев. Европейские политики поясняли, что введение потолка необходимо, чтобы в дальнейшем избежать резких скачков цен, вызванных в том числе проблемами, связанными с поставками газа из России. В конце ноября Еврокомиссия предложила установить потолок цен на газ на уровне €275 за мегаватт·час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение, как предлагалось, начинает действовать, если фьючерсы на трубопроводный газ на TTF превышают установленный уровень в течение двух недель, а разница между ценами на трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ) превышает €58 ($616 за 1 тыс. куб. м) в течение десяти торговых дней.

Но такой уровень почти втрое превышал действовавшие цены на газ, хотя и был чуть выше пиковых значений этого лета. 11 декабря стало известно о том, что группа из 12 стран Евросоюза, включая Бельгию, Грецию, Италию, Польшу, Болгарию, Румынию, Латвию, Литву, Словакию, Словению и Хорватию, потребовала снизить предложенный потолок. Председательствующая в ЕС Чехия сначала предложила его сократить до €220, а затем до €180 за мегаватт·час. При этом разница с фигурирующими в механизме ценами на СПГ снизилась до €35.

За ценами на бирже будет следить Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования в области энергетики (ACER); если оно заметит превышение, то опубликует «сообщение о коррекции рынка» на своем сайте, говорится в сообщении Совета ЕС.

Вводимая мера нацелена в основном против «Газпрома», поскольку его контракты преимущественно привязаны к форвардным котировкам на месяц вперед и далее (именно их касается потолок), отмечает аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. А, например, норвежская компания Equinor практически весь свой газ продает на условиях «на день вперед», добавляет он.

Почему некоторые страны были против потолка

19 декабря министры энергетики стран ЕС провели пробное голосование по поводу введения потолка цен на газ, и девять из 27, включая Венгрию и Германию, выступили против, рассказал глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По данным Bloomberg, Берлин выражал обеспокоенность тем, что потолок цен может сделать рынок ЕС менее привлекательным для других поставщиков газа в условиях, когда европейские власти ищут альтернативу российским поставкам. Но квалифицированное большинство проголосовало «за», а для принятия такого решения необязательно стопроцентное одобрение.

По словам Сийярто, Венгрия всегда была против подобных ограничений, потому что это может поставить под угрозу энергоснабжение Европы. Он назвал потолок цен на газ бессмысленной и вредной мерой, поскольку отопительный сезон уже начался и мера вводится задним числом. Министр опасается, что это решение может повлиять на долгосрочный контракт о поставках 4,5 млрд куб. м ежегодно в течение 15 лет, который Будапешт заключил с «Газпромом» в сентябре 2021 года. На прошлой неделе Сийярто разговаривал с российским вице-премьером Александром Новаком, который, по словам венгерского министра, предупредил его, что в случае введения потолка цен на газ в ЕС условия российско-венгерских контрактов могут быть пересмотрены. Российская сторона не комментировала эти переговоры.

Тот уровень потолка цен, который согласован, лишь защищает газовый рынок Европы от резких колебаний спотовых цен, говорит Капитонов. Около 80% потребляемого Европой газа поставляется на условиях спота, поэтому эта мера выглядит логичной на фоне возможных перебоев с поставками и природных катаклизмов, считает он. Но она будет иметь реальный эффект, скорее всего, только к отопительному сезону следующего года, уверен эксперт. Потолок в €180 за мегаватт·час превышает нынешние цены, то есть он, скорее всего, не поможет их снизить, но сможет защитить от будущих скачков, соглашается эксперт Центра восточноевропейских исследований (Вильнюс) Дионис Ченуша.

Как это скажется на «Газпроме»

В 2021 году на Россию приходилось около 45% европейского газового импорта и примерно 40% потребления. В прошлом году «Газпром» поставил в ЕС и Турцию 155 млрд куб. м газа, в этом году, по оценкам Международного энергетического агентства, импорт из России снизится до 60 млрд куб. м.

Поставки российского газа стали снижаться после начала специальной военной операции России на Украине, ввода западных санкций (непосредственно газ они не затронули), требований Москвы платить за газ в рублях, прекращения транзита через Польшу и по морскому трубопроводу «Северный поток» и других перебоев. На этом фоне Европа начала искать альтернативных поставщиков, включая производителей СПГ, а цены на газ достигали рекордных значений, превысив $3 тыс. за 1 тыс. куб. м, что в десять раз больше докризисного уровня.

«Газпрому», в свою очередь, пришлось снижать добычу. По предварительным данным компании, по итогам 11 с половиной месяцев 2022 года она сократилась на 19,6%, до 394,1 млрд куб. м. «Газпром» также активизировал работу по перенаправлению поставок в Азию. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства, России потребуется как минимум десять лет для наращивания поставок газа в восточном направлении.

В моменте решение ЕС имеет для российской компании скорее символический характер, поскольку согласованный уровень ценового потолка значительно превышает среднюю цену по контрактам концерна, говорит Капитонов. Но уже в следующем году потенциально можно будет говорить о недополученных доходах, признает эксперт.