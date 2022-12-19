В Кремле ответили на попытки ЕС ввести потолок цен на газ

В Кремле сочли введение потолка цен на газ со стороны Евросоюза неприемлемым. Глава МИД России назвал введение потолка цен на газ личным делом ЕС

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Попытки Евросоюза установить потолок цен на газ неприемлемы, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Здесь принципы те же. Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы», — сказал представитель кремля. Москве потребуется время, чтобы тщательно взвесить «за» и «против», но реакция последует, как это было с потолком цен на нефть.

Песков также заявил в разговоре с «Известиями», что отсутствие согласия насчет максимальной цены на экспортный газ в ЕС вряд ли может говорить о расколе — это технические расхождения во мнениях.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал введение потолка цен на газ личным делом Евросоюза. «Вообще никакой реакции. Это их личное дело. Больше нечем заняться — пускай», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

19 декабря премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что министры энергетики стран — членов ЕС согласовали потолок цен на российский газ.

Reuters со ссылкой на документ передал, что потолок будет установлен на уровне €180 за 1 МВт·ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м) и что ограничение начнет действовать с 15 февраля. Механизм будет запущен, если фьючерсы на голландской торговой площадке Title Transfer Facility (TTF) будут торговаться выше этого уровня не меньше двух недель, а разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превысит €58.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что девять стран, в том числе Германия, выступили против введения этого ограничения, однако при голосовании набралось необходимое квалифицированное большинство.