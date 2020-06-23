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Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Кремль и правительство реагируют конструктивно на «негативную» статистику, сообщил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков. По его словам, нет тайных сил, которые хотят изменить данные или не дают ведомству их опубликовать

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, ведомство в соответствии с кодексом Евростата может заранее предоставлять статистику для узкого круга лиц до ее официального раскрытия при условии сохранить ее полную неизменность.

«Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения», — сообщил он, отвечая на вопрос, как реагируют Кремль и правительство на «негативную» статистику.

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Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков. «Однако допускаются исключения. Например, кодекс европейской статистики разрешает так называемые пререлизы для узкого круга лиц за очень ограниченный период времени до опубликования», — пояснил глава ведомства.

«Большинство стран пользуется этим, и у нас тоже есть такая возможность. Это один из принципов европейской статистики, и он полностью соответствует всем международным практикам. Естественно, данные предоставляются под эмбарго и ни при каких условиях не меняются до публикации», — отметил руководитель Росстата.

Сдвиг публикаций на позднее время

В мае официальная статистика, которая отражает влияние пандемии и карантинных ограничений на экономику, выходила поздно вечером. Информацию о падении производства в нерабочем апреле на 6,6% в годовом выражении, а также доклад о ситуации в экономике, в котором содержалась информация о росте за месяц числа безработных более чем на 800 тыс. человек (уровень безработицы подскочил до 5,8% экономически активного населения), Росстат опубликовал в 21:00 мск при традиционном времени публикации в 16:00.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что причина «в стремлении правительства привлекать как можно меньше внимания к цифрам, которые в условиях пандемии и жесткого карантина становятся все более удручающими». «Поздняя публикация подразумевает, что у журналистов сокращается время для подготовки и работы с цифрами. Расчет на то, что, если цифра выходит в семь-восемь вечера, хвост распространения короче, журналисты не успеют поговорить с экспертами», — пояснил источник агентства, знакомый с положением дел в Росстате. Чиновникам правительства, по его словам, «в какой-то момент показалось, что ключевая проблема связана с Росстатом». «Публикация цифр и фактов о реальной ситуации в экономике для них неприятнее, чем сама эта ситуация», — заключил он.

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Экономика
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Росстат объяснил перенос времени раскрытия статистической информации усложнившимися условиями работы из-за ситуации с пандемией и переводом значительного числа сотрудников на удаленный режим, а также зафиксировал новое время публикации — 19:00 мск.

«Нет тайных сил, которые хотят изменить наши данные или не дают их опубликовать. Есть объективные процессы, которые сейчас затрагивают абсолютно всех», — пояснил РБК руководитель Росстата. «Разное время опубликования связано с двумя ключевыми факторами. Первый — это сложности со сбором данных, второй — отсутствие на работе существенной части сотрудников. При этом еще раз подчеркиваю, что в федеральном плане статистических работ приводится только дата публикации, время там не указывается», — сказал Малков.

За все время руководства Росстатом его не просили перенести срок публикации по каким-либо причинам. «Да это и невозможно сделать по звонку, сроки публикации закреплены в федеральном плане статистических работ, утвержденном распоряжением правительства», — отметил он.

Полную версию интервью РБК с главой Росстата читайте здесь.

Рецессия российской экономики

Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, следует из данных Росстата за май. Падение грузооборота транспорта ускорилось по сравнению с апрелем (сокращение в мае на 9,5% после 5,8% в апреле в годовом выражении), объем платных услуг населению резко падал второй месяц подряд (в мае 39,5% год к году после обвала на 37,9% в апреле), а безработица продолжила расти, поднявшись до максимума за восемь лет. Кроме того, реальные зарплаты в апреле сократились впервые с июля 2016 года — на 2%.

Банк России понизил ключевую ставку до рекордного минимума — 4,5%. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «падение спроса во втором квартале, видимо, будет несколько глубже, а восстановление — несколько более растянуто во времени», чем предполагалось ранее. ВВП в 2020 году снизится на 4–6%, считает регулятор, но падение конкретно во втором квартале может быть более значительным, чем ожидалось. В апреле Банк России прогнозировал падение на 8% в базовом сценарии. Набиуллина, отвечая на вопрос РБК, заверила, что падение не превысит 10%, но конкретной оценки не привела.

Минэкономразвития ожидает, что во втором квартале ВВП сократится на 9,5%, а по итогам года падение, согласно обновленному варианту макропрогноза, составит 4,8%. Официальный прогноз развития ситуации в экономике под влиянием пандемического кризиса пока не утвержден правительством.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, статистика, правительство, пандемия
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