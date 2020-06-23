Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Кремль и правительство реагируют конструктивно на «негативную» статистику, сообщил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков. По его словам, нет тайных сил, которые хотят изменить данные или не дают ведомству их опубликовать

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, ведомство в соответствии с кодексом Евростата может заранее предоставлять статистику для узкого круга лиц до ее официального раскрытия при условии сохранить ее полную неизменность.

«Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения», — сообщил он, отвечая на вопрос, как реагируют Кремль и правительство на «негативную» статистику.

Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков. «Однако допускаются исключения. Например, кодекс европейской статистики разрешает так называемые пререлизы для узкого круга лиц за очень ограниченный период времени до опубликования», — пояснил глава ведомства.

«Большинство стран пользуется этим, и у нас тоже есть такая возможность. Это один из принципов европейской статистики, и он полностью соответствует всем международным практикам. Естественно, данные предоставляются под эмбарго и ни при каких условиях не меняются до публикации», — отметил руководитель Росстата.