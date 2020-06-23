Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Сдвиг публикаций на позднее время
В мае официальная статистика, которая отражает влияние пандемии и карантинных ограничений на экономику, выходила поздно вечером. Информацию о падении производства в нерабочем апреле на 6,6% в годовом выражении, а также доклад о ситуации в экономике, в котором содержалась информация о росте за месяц числа безработных более чем на 800 тыс. человек (уровень безработицы подскочил до 5,8% экономически активного населения), Росстат опубликовал в 21:00 мск при традиционном времени публикации в 16:00.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что причина «в стремлении правительства привлекать как можно меньше внимания к цифрам, которые в условиях пандемии и жесткого карантина становятся все более удручающими». «Поздняя публикация подразумевает, что у журналистов сокращается время для подготовки и работы с цифрами. Расчет на то, что, если цифра выходит в семь-восемь вечера, хвост распространения короче, журналисты не успеют поговорить с экспертами», — пояснил источник агентства, знакомый с положением дел в Росстате. Чиновникам правительства, по его словам, «в какой-то момент показалось, что ключевая проблема связана с Росстатом». «Публикация цифр и фактов о реальной ситуации в экономике для них неприятнее, чем сама эта ситуация», — заключил он.
Росстат объяснил перенос времени раскрытия статистической информации усложнившимися условиями работы из-за ситуации с пандемией и переводом значительного числа сотрудников на удаленный режим, а также зафиксировал новое время публикации — 19:00 мск.
«Нет тайных сил, которые хотят изменить наши данные или не дают их опубликовать. Есть объективные процессы, которые сейчас затрагивают абсолютно всех», — пояснил РБК руководитель Росстата. «Разное время опубликования связано с двумя ключевыми факторами. Первый — это сложности со сбором данных, второй — отсутствие на работе существенной части сотрудников. При этом еще раз подчеркиваю, что в федеральном плане статистических работ приводится только дата публикации, время там не указывается», — сказал Малков.
За все время руководства Росстатом его не просили перенести срок публикации по каким-либо причинам. «Да это и невозможно сделать по звонку, сроки публикации закреплены в федеральном плане статистических работ, утвержденном распоряжением правительства», — отметил он.
Полную версию интервью РБК с главой Росстата читайте здесь.
Рецессия российской экономики
Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, следует из данных Росстата за май. Падение грузооборота транспорта ускорилось по сравнению с апрелем (сокращение в мае на 9,5% после 5,8% в апреле в годовом выражении), объем платных услуг населению резко падал второй месяц подряд (в мае 39,5% год к году после обвала на 37,9% в апреле), а безработица продолжила расти, поднявшись до максимума за восемь лет. Кроме того, реальные зарплаты в апреле сократились впервые с июля 2016 года — на 2%.
Банк России понизил ключевую ставку до рекордного минимума — 4,5%. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «падение спроса во втором квартале, видимо, будет несколько глубже, а восстановление — несколько более растянуто во времени», чем предполагалось ранее. ВВП в 2020 году снизится на 4–6%, считает регулятор, но падение конкретно во втором квартале может быть более значительным, чем ожидалось. В апреле Банк России прогнозировал падение на 8% в базовом сценарии. Набиуллина, отвечая на вопрос РБК, заверила, что падение не превысит 10%, но конкретной оценки не привела.
Минэкономразвития ожидает, что во втором квартале ВВП сократится на 9,5%, а по итогам года падение, согласно обновленному варианту макропрогноза, составит 4,8%. Официальный прогноз развития ситуации в экономике под влиянием пандемического кризиса пока не утвержден правительством.