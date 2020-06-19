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Май оказался хуже апреля по части экономической статистики

В мае часть экономических индикаторов, публикуемых Росстатом, показала еще худшую динамику, чем в апреле, который должен был стать дном кризиса. В том числе услуги населению рухнули почти на 40%, а грузооборот упал почти на 10%
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом. Падение грузооборота ускорилось по сравнению с апрелем, объем платных услуг населению рухнул второй месяц подряд, безработица продолжила расти.

Кроме того, реальные зарплаты в апреле (Росстат считает их с более длинным лагом) сократились впервые с июля 2016 года.

Грузооборот транспорта в мае 2020 года упал на 9,5% относительно мая прошлого года после сокращения на 5,8% в апреле в годовом выражении. Прежде всего это связано с обвалом транспортировки нефти и газа по трубопроводам на фоне сокращения нефтедобычи в России (на 17% в мае по сравнению с предыдущим месяцем).

Промышленное производство сократилось в мае на 9,6% в годовом выражении, основной причиной стало то же самое резкое сокращение нефтедобычи, ранее сообщал Росстат.

Объем платных услуг, оказанных населению, рухнул на 39,5% относительно мая прошлого года после обвала на 37,9% в апреле (к апрелю прошлого года). Показатель платных услуг включает жилищно-коммунальные (доля 44%, по данным за апрель 2020 года), телекоммуникационные (21,7%), транспортные (10,7%), бытовые (5,7%) и другие услуги.

Росстат раскроет позже динамику в разрезе отдельных платных услуг, но в апреле основной вклад в общее падение показателя внесли бытовые (ремонт жилья, техобслуживание автомобилей и т.д.) и транспортные услуги, объем которых сократился на 64%.

Падение розничного товарооборота, впрочем, замедлилось: этот показатель в мае сократился в годовом измерении и в сопоставимых ценах (то есть в реальном выражении) на 19,2% после минус 23,2% в апреле. По сравнению с апрелем больше выросли продажи непродовольственных товаров, чем продуктов питания, напитков и табака.

Реальные заработные платы в апреле 2020 года снизились на 2% (к тому же месяцу предыдущего года) после роста на 5,9% в марте. Сокращение реальных зарплат фиксируется впервые с июля 2016 года, следует из данных Росстата.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Росстат, статистика, российская экономика, пандемия
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