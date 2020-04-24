ЦБ спрогнозировал падение ВВП России до 6% по итогам 2020 года

ЦБ выпустил первый официальный прогноз снижения ВВП России в 2020 году. Падение экономики ожидается на уровне 4–6%. В базовый прогноз регулятора заложена средняя цена нефти Urals $27 за баррель в текущем году

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ЦБ прогнозирует снижение ВВП России на 4–6% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году, сообщил регулятор.

В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в $27 за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до $35 и $45 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. Динамика инфляции будет формироваться под влиянием «глубокого падения внутреннего и внешнего спроса».

Дефицит платежного баланса в России в 2020 году составит $35 млрд в 2020 году, в 2021 году — $18 млрд., в 2022 году ожидается возвращение к профициту (.pdf) Отрицательный платежный баланс в России прогнозируется впервые с 1997 года.

Распространение пандемии коронавируса в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, а также падение внешнего спроса и дальнейшее снижение цен на нефть и другие экспортные товары оказывают значительное негативное влияние на экономическую активность, пишет ЦБ. Опережающие индикаторы, в том числе опросы, свидетельствуют о существенном снижении деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, сокращении объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках и ухудшении настроений бизнеса.

Динамика восстановления экономики будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых правительством и ЦБ для смягчения последствий пандемии коронавируса, подчеркнул регулятор.

Прогноз Банка России развития экономики в 2020 году является первым официальным прогнозом российских властей.