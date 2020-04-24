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Экономика ,  
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ЦБ спрогнозировал падение ВВП России до 6% по итогам 2020 года

ЦБ выпустил первый официальный прогноз снижения ВВП России в 2020 году. Падение экономики ожидается на уровне 4–6%. В базовый прогноз регулятора заложена средняя цена нефти Urals $27 за баррель в текущем году
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

ЦБ прогнозирует снижение ВВП России на 4–6% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году, сообщил регулятор.

  • В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в $27 за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до $35 и $45 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.
  • По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. Динамика инфляции будет формироваться под влиянием «глубокого падения внутреннего и внешнего спроса».
  • Дефицит платежного баланса в России в 2020 году составит $35 млрд в 2020 году, в 2021 году — $18 млрд., в 2022 году ожидается возвращение к профициту (.pdf) Отрицательный платежный баланс в России прогнозируется впервые с 1997 года.

Распространение пандемии коронавируса в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, а также падение внешнего спроса и дальнейшее снижение цен на нефть и другие экспортные товары оказывают значительное негативное влияние на экономическую активность, пишет ЦБ. Опережающие индикаторы, в том числе опросы, свидетельствуют о существенном снижении деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, сокращении объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках и ухудшении настроений бизнеса.

Динамика восстановления экономики будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых правительством и ЦБ для смягчения последствий пандемии коронавируса, подчеркнул регулятор.

Прогноз Банка России развития экономики в 2020 году является первым официальным прогнозом российских властей.

Минэкономразвития должно было представить сценарии социально-экономического развития России с учетом влияния пандемии коронавируса к 9 апреля, но отложило разработку макропрогноза на более поздний срок. Согласно январскому прогнозу министерство ожидало в 2020 году роста ВВП России на 1,9%. Среднегодовой курс доллара на 2020 год прогнозировался на уровне 65,7 руб. за доллар, а оценка среднегодовой цены Urals на 2020 год составляла $57,7. В марте глава Счетной палаты Алексей Кудрин замечал, что такой прогноз развития ситуации в российской экономике «безнадежно устарел».

В 2020 году глобальная экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии 1929–1933 годов, спад мирового ВВП составит 3%, ожидает Международный валютный фонд. По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194. ВВП России сократится на 5,5% в 2020 году. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%.

Большинство прогнозов экономистов по России сосредоточено в диапазоне 3–5% падения экономики. Консенсус-прогноз 19 экономистов, опрошенных Центром развития ВШЭ, составляет минус 2%. Верхняя прогнозная оценка ЦБ по динамике ВВП России в 2020 году идет по верхней границе всех базовых прогнозов. Исключение — Oxford Economics, ожидающие падения российской экономики на 6,3% в текущем году.

Для России этот кризис может оказаться куда более серьезным, чем для мира в целом, поскольку на «карантинный шок» с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса накладывается падение цен на нефть и нефтяных доходов на фоне «исчерпавшей себя экономической модели, сильно завязанной на нефтяной фактор и уже не способной к интенсивному росту», подчеркивает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Снижение цен на нефть приведет к тому, что существенная часть распустивших персонал на карантин предприятий «просто не сможет полноценно открыться вновь», предупреждает ЦМАКП.





 

Автор: Юлия Старостина
При участии: Иван Ткачёв
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