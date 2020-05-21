Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%

Эксперты ранее не исключали более глубокого падения промпроизводства в апреле. По оценке заместителя гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимира Сальникова, в нерабочем месяце сокращение могло быть на уровне 5–10%. Замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов предполагал, что падение составит 7–10%.

Где зафиксирован наибольший спад

Наибольший спад, по данным Росстата, показали отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений. Там сокращение составило 11,4% к апрелю 2019 года, оно обусловлено приостановкой работы предприятий в связи с нерабочими днями.

На втором месте обрабатывающие производства, сократившиеся на 10%.

В частности, в наибольшей степени в годовом выражении упало производство в отраслях, связанных с производством:

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 60,2%;

кожи и изделий из кожи — на 45,4%;

прочих транспортных средств и оборудования — на 39,4%;

электрического оборудования — на 28,8%;

одежды — на 27,6%;

компьютеров, электронных и оптических изделий — на 26,7%.

Наименьший спад, на 1,9%, зафиксирован в электроэнергетике и теплоэнергетике. Это связано с частичным замещением промышленного электропотребления бытовым, а также тем, что в большинстве регионов средняя температура оказалась на 2–4 градуса ниже нормы, что повлияло на объемы выработки тепла, поясняет Росстат. Большинство предприятий этого сектора не прекращали работу в апреле, поэтому эффект нерабочих дней на них сказался в минимальной степени.

В сырьевом секторе спад составил 3,2%. Это также объясняется непрерывным характером производства значительного числа добывающих предприятий. В частности, добыча нефти осталась на уровне апреля прошлого года (рост составил 0,2%).

Какие отрасли выросли несмотря на вирус

Рост производства в годовом выражении показали отрасли, связанные с производством:

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 13,5%;

бумаги и бумажных изделий — на 4,2%;

пищевых продуктов — на 3,7%;

химических веществ и химических продуктов — на 2,4%.

Пандемия обусловила взрывной рост в производстве некоторых видов продукции.

Производство спецодежды, в том числе средств индивидуальной защиты, увеличилось почти на 97% к апрелю прошлого года и почти на 99% к марту 2020 года.

Производство медицинского оборудования выросло почти на 99% к апрелю прошлого года и на 68,5% к марту 2020 года.

Кроме того, почти на 15% год к году выросло производство автобусов, имеющих технически допустимую максимальную массу более 5 т. Это связано с выполнением ранее заключенных контрактов на обновление существующего парка городского и междугороднего транспорта, а также строительством новых микрорайонов и расширением сети маршрутов, уточняет Росстат.

Рост оптимизма в мае

Индекс промышленного оптимизма, который ежемесячно составляет Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара на основе опросов предприятий, в апреле рухнул до уровня, сопоставимого с кризисным 2008 годом (примерно минус 30 пунктов в апреле 2020 года и минус 35 пунктов в декабре 2008 года).

Однако в мае (данные по состоянию на 21 мая, есть в распоряжении РБК) индекс «отыграл» 13 пунктов. «Еще более позитивная картина наблюдается в динамике индекса прогнозов промышленности: рост на 16 пунктов после апрельского снижения на 19 пунктов», — отмечается в материалах института. В целом индекс прогнозов, провал которого сопоставим только с январем 2009 года, вернулся к мартовским значениям на уровне примерно минус семь пунктов.

По словам Сальникова, оценка ЦМАКП по спаду промпроизводства в апреле чуть более оптимистична, чем показала статистика Росстата, — порядка 4,6%. В целом падение на 6,6% он считает ожидаемым, структура спада также не стала сюрпризом. «Наиболее пострадали потребительские сегменты, связанные с производством товаров длительного пользования, автопром, а также все, что завязано на инвестиционный спрос — производство стройматериалов, машиностроение», — сказал он РБК.

В мае внешние рынки могут начать восстанавливаться, так как многие страны уже снимают вызванные коронавирусом ограничения, говорит Сальников. «Что касается внутреннего рынка, вряд ли он за один месяц восстановится. Все-таки доходы вряд ли быстро вырастут, ситуация неопределенная, потребитель не склонен тратить. Поэтому серьезного отскока на внутреннем рынке мы не увидим», — отметил он.