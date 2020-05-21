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Пандемия коронавируса ,  
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Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%

По данным Росстата, падение промышленного производства составило в апреле 6,6%. Это рекордный результат за последние годы, характеризовавшиеся незначительным, но ростом промышленности
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Промышленное производство в апреле, который по всей России был объявлен нерабочим, упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Падение по сравнению с мартом составило 9,2%.

Президент Владимир Путин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Позже период нерабочих дней с сохранением заработной платы дважды продлевался и завершился только 11 мая. Теперь ответственность за решения об открытии производств, учреждений и сферы услуг лежит на главах регионов, которые должны ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию. Например, в Москве с 12 мая, а в Подмосковье с 18 мая начали работать промышленные предприятия и стройки.

В марте Росстат зафиксировал небольшой, но все-таки рост промышленности — 0,3% в годовом выражении. В феврале рост составил 3,3%. В целом в первом квартале года промпроизводство выросло на 1,5%.

До этого спад промышленного производства на 0,1% фиксировался в мае 2019 года, на 0,2% — в апреле 2016 года.

Эксперты ранее не исключали более глубокого падения промпроизводства в апреле. По оценке заместителя гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимира Сальникова, в нерабочем месяце сокращение могло быть на уровне 5–10%. Замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов предполагал, что падение составит 7–10%.

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Где зафиксирован наибольший спад

Наибольший спад, по данным Росстата, показали отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений. Там сокращение составило 11,4% к апрелю 2019 года, оно обусловлено приостановкой работы предприятий в связи с нерабочими днями.

На втором месте обрабатывающие производства, сократившиеся на 10%.

В частности, в наибольшей степени в годовом выражении упало производство в отраслях, связанных с производством:

  • автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 60,2%;
  • кожи и изделий из кожи — на 45,4%;
  • прочих транспортных средств и оборудования — на 39,4%;
  • электрического оборудования — на 28,8%;
  • одежды — на 27,6%;
  • компьютеров, электронных и оптических изделий — на 26,7%.

Наименьший спад, на 1,9%, зафиксирован в электроэнергетике и теплоэнергетике. Это связано с частичным замещением промышленного электропотребления бытовым, а также тем, что в большинстве регионов средняя температура оказалась на 2–4 градуса ниже нормы, что повлияло на объемы выработки тепла, поясняет Росстат. Большинство предприятий этого сектора не прекращали работу в апреле, поэтому эффект нерабочих дней на них сказался в минимальной степени.

В сырьевом секторе спад составил 3,2%. Это также объясняется непрерывным характером производства значительного числа добывающих предприятий. В частности, добыча нефти осталась на уровне апреля прошлого года (рост составил 0,2%).

Какие отрасли выросли несмотря на вирус

Рост производства в годовом выражении показали отрасли, связанные с производством:

  • лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 13,5%;
  • бумаги и бумажных изделий — на 4,2%;
  • пищевых продуктов — на 3,7%;
  • химических веществ и химических продуктов — на 2,4%.

Пандемия обусловила взрывной рост в производстве некоторых видов продукции.

  • Производство спецодежды, в том числе средств индивидуальной защиты, увеличилось почти на 97% к апрелю прошлого года и почти на 99% к марту 2020 года.
  • Производство медицинского оборудования выросло почти на 99% к апрелю прошлого года и на 68,5% к марту 2020 года.

Кроме того, почти на 15% год к году выросло производство автобусов, имеющих технически допустимую максимальную массу более 5 т. Это связано с выполнением ранее заключенных контрактов на обновление существующего парка городского и междугороднего транспорта, а также строительством новых микрорайонов и расширением сети маршрутов, уточняет Росстат.

Рост оптимизма в мае

Индекс промышленного оптимизма, который ежемесячно составляет Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара на основе опросов предприятий, в апреле рухнул до уровня, сопоставимого с кризисным 2008 годом (примерно минус 30 пунктов в апреле 2020 года и минус 35 пунктов в декабре 2008 года).

Однако в мае (данные по состоянию на 21 мая, есть в распоряжении РБК) индекс «отыграл» 13 пунктов. «Еще более позитивная картина наблюдается в динамике индекса прогнозов промышленности: рост на 16 пунктов после апрельского снижения на 19 пунктов», — отмечается в материалах института. В целом индекс прогнозов, провал которого сопоставим только с январем 2009 года, вернулся к мартовским значениям на уровне примерно минус семь пунктов.

По словам Сальникова, оценка ЦМАКП по спаду промпроизводства в апреле чуть более оптимистична, чем показала статистика Росстата, — порядка 4,6%. В целом падение на 6,6% он считает ожидаемым, структура спада также не стала сюрпризом. «Наиболее пострадали потребительские сегменты, связанные с производством товаров длительного пользования, автопром, а также все, что завязано на инвестиционный спрос — производство стройматериалов, машиностроение», — сказал он РБК.

В мае внешние рынки могут начать восстанавливаться, так как многие страны уже снимают вызванные коронавирусом ограничения, говорит Сальников. «Что касается внутреннего рынка, вряд ли он за один месяц восстановится. Все-таки доходы вряд ли быстро вырастут, ситуация неопределенная, потребитель не склонен тратить. Поэтому серьезного отскока на внутреннем рынке мы не увидим», — отметил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Анна Гальчева
При участии: Юлия Старостина
Теги: Росстат, промышленность, коронавирус
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