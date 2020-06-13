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Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Общее число зарегистрированных умерших с коронавирусной инфекцией COVID-19 в апреле составило 2 712 человек, из них для 1660 человек коронавирус стал основной причиной смерти, следует из данных Росстата
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Общее число зарегистрированных умерших с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая случаи, когда вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность, что смерть наступила от него, составило в апреле 2 712 человек, следует из данных Росстата.

Все причины смертности, которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19, разделены на четыре группы:

  1. основной причиной смерти стал COVID-19, вирус идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию — 1 270 человек;
  2. вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность того, что смерть наступила от COVID-19 — 390 человек;
  3. COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 435 человек;
  4. COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 617.

Таким образом, доля умерших (с учетом данных по всем четырем группам — 2 712) в апреле составила 2,4% от числа подтвержденных случаев заболевания (114 431 по состоянию на 30 апреля по данным оперативного штаба правительства (.pdf).

Информацию о смертности Росстат получает из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В связи с распространением COVID-19 и и карантинными ограничениями жители ряда регионов «не в полной мере» обеспечили регистрацию фактов рождения и смерти в системе ЕГР ЗАГС, уточняют в ведомстве. Поэтому данные «будут дополнены после снятия карантинных мер и регистрации жителями регионов фактов рождения и смерти в органах записи актов гражданского состояния», добавили в Росстате.

Согласно сведениям оперативного штаба на конец апреля, от коронавируса умерло 1169 человек. Исключая 17 смертельных случаев в марте, получается, что в апреле от COVID-19 официально cкончалось 1152 человека. Расхождение данных по апрельской смертности от коронавируса в качестве основной причины между Росстатом и сведениями оперативного штаба составляет 1,4 раза.

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.

По данным департамента здравоохранения Москвы, в апреле цифра смертности от COVID-19 составила 636 человек. Еще 756 человек умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус.

В целом смертность (от всех причин) в России в апреле снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (609,5 тыс. человек против 626,7 тыс. человек).

«Необычно» низкая смертность

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в июне заявил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19, которая наблюдается в России, является «сложной для понимания». По его мнению, российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится «необычно».

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, Россия приняла и исполняет рекомендацию ВОЗ применять Международную классификацию болезней (МКБ-10) в отношении смертности от COVID-19. «Важно принимать во внимание, что, хотя МКБ-10 является стандартным руководством кодирования, в конечном итоге решение о том, как это руководство интерпретируется и как регистрируется случай смерти, остается за врачом, удостоверяющим смерть. Это может способствовать различиям в статистике между странами», — поясняла представитель ВОЗ.

Вице-премьер Татьяна Голикова в мае подчеркивала, что правительство «никогда не манипулировали официальной статистикой», а уровень летальности от коронавирусной инфекции в стране в 7,6 раз ниже общемировой.

По состоянию на 13 июня, по данным оперативного штаба, с начала пандемии в России зарегистрировано 520 129 заражений инфекцией. Общее число летальных исходов составило 6 829 человек.

Автор: Юлия Старостина
Теги: коронавирус, Росстат, смертность
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