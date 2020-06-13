Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Общее число зарегистрированных умерших с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая случаи, когда вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность, что смерть наступила от него, составило в апреле 2 712 человек, следует из данных Росстата.
Все причины смертности, которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19, разделены на четыре группы:
- основной причиной смерти стал COVID-19, вирус идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию — 1 270 человек;
- вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность того, что смерть наступила от COVID-19 — 390 человек;
- COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 435 человек;
- COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 617.
Таким образом, доля умерших (с учетом данных по всем четырем группам — 2 712) в апреле составила 2,4% от числа подтвержденных случаев заболевания (114 431 по состоянию на 30 апреля по данным оперативного штаба правительства (.pdf).
Информацию о смертности Росстат получает из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В связи с распространением COVID-19 и и карантинными ограничениями жители ряда регионов «не в полной мере» обеспечили регистрацию фактов рождения и смерти в системе ЕГР ЗАГС, уточняют в ведомстве. Поэтому данные «будут дополнены после снятия карантинных мер и регистрации жителями регионов фактов рождения и смерти в органах записи актов гражданского состояния», добавили в Росстате.