Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Общее число зарегистрированных умерших с коронавирусной инфекцией COVID-19 в апреле составило 2 712 человек, из них для 1660 человек коронавирус стал основной причиной смерти, следует из данных Росстата

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Общее число зарегистрированных умерших с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая случаи, когда вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность, что смерть наступила от него, составило в апреле 2 712 человек, следует из данных Росстата.

Все причины смертности, которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19, разделены на четыре группы:

основной причиной смерти стал COVID-19, вирус идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию — 1 270 человек; вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность того, что смерть наступила от COVID-19 — 390 человек; COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 435 человек; COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 617.

Таким образом, доля умерших (с учетом данных по всем четырем группам — 2 712) в апреле составила 2,4% от числа подтвержденных случаев заболевания (114 431 по состоянию на 30 апреля по данным оперативного штаба правительства (.pdf).