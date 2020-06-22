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Пандемия коронавируса ,  
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Москва перестала быть лидером по смертности от COVID-19

За последние 24 часа больше всего умерших из-за коронавируса было зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Москва по этому показателю оказалась на втором месте, хотя обычно лидирует по числу летальных исходов за сутки
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние 24 часа в России из-за коронавируса COVID-19 скончались 95 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Из этого числа больше всего смертей зафиксировали в Санкт-Петербурге — 29. Еще 20 человек скончались в Москве, шесть — в Камчатском крае, трое — в Дагестане.

Смена суточного лидера по смертности в период с 1 мая по сегодняшний день произошла всего во второй раз. До этого подобное случалось лишь 16 июня, тогда на первом месте также оказался Петербург (54 жертвы COVID-19 против 52).

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 590 тыс. человек
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За весь период пандемии в России умерли 8 206 человек. По показателю смертности среди всех российских регионов на первом месте находится Москва, где общее число жертв выросло до 3617. Вслед за столицей идет Санкт-Петербург с 869 умершими, Подмосковье (783), Дагестан (351) и Нижегородская область (201).

По данным оперативного штаба, за последние сутки в стране коронавирус выявили у 7,6 тыс. человек. Большинство выявленных за сутки случаев заражения зарегистрировано в Москве — 1068. Вслед за ней идет Подмосковье (506), Ханты-Мансийский автономный округ (295), Нижегородская область (219) и Санкт-Петербург (217). В общей сложности в России теперь насчитывается 592 280 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подробную статистику по коронавирусу COVID-19, Россия занимает третье место в мире по числу заболевших инфекцией. При этом по показателю смертности Россия идет лишь на 13-й позиции. Наиболее сложная ситуация с вирусом складывается в США и Бразилии, на их долю приходится более трети от всех случаев заражения в мире и треть от всех летальных исходов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, смертность, Москва
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