Минск заявил о прокачке загрязненной российской нефти в ЕС и на Украину

Некачественная российская нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, дошла до Украины и Евросоюза. Об этом заявил журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
«По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и Республики Польша, мы констатировали, что некачественная нефть уже поступила на территорию Евросоюза. Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины», — сказал Сизов (цитата по «РИА Новости»).
Он также сообщил, что в самой Белоруссии из-за проблем с низким качеством поставляемой из России нефти начато создание резерва топлива для обеспечения внутреннего рынка в период посевной кампании.
Ранее во вторник замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб сообщил о приостановке экспорта бензина и других светлых нефтепродуктов (дизельное топлива, авиационный керосин и т.д.). Ранее сообщалось, что из-за рисков, связанных ухудшением качества поступающей из России нефти, экспорт бензина планируется ограничить.