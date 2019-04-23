В РЖД пообещали поездки в Петербург по ВСМ в два раза быстрее «Сапсана»

В РЖД пообещали поездки в Петербург по ВСМ в два раза быстрее «Сапсана»

Поездки по высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом будут организованы по принципу межрегионального метро. Из одного города в другой можно будет добраться за два часа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В соответствии с проектом высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург поезда должны будут курсировать между городами в два раза быстрее, чем это возможно сейчас на поезде «Сапсан». Об этом, как передает «РИА Новости», сообщили в «Скоростных магистралях» — «дочке» РЖД, занимающейся проектом.

Продолжительность поездки по ВСМ должна будет составить порядка двух часов. Сейчас «Сапсаны» преодолевают этот путь за четыре часа, для обычного поезда поездка занимает около девяти часов.

В «Скоростных магистралях» также пообещали ввести в поездах на ВСМ четыре класса обслуживания. Тариф будет зависеть от времени покупки билета, выбранного места и типа вагона. «Концепция развития линий ВСМ в России предполагает организацию тактового движения высокоскоростных поездов по принципу межрегионального метро», — добавили в компании.

Ранее правительство изучало возможность строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани. Проект оценивался в 1,7 трлн руб. Однако против этого направления строительства выступал Минфин. Глава ведомства и первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что относится к проекту скептически, поскольку сомневается в его экономической целесообразности: конкуренцию ВСМ до Казани составляет авиасообщение, которое обеспечивает более быстрое перемещение между городами, чем наземные пути. При этом Силуанов указывал, что проект строительство ВСМ может иметь смысл применительно к строительству новой магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также отмечал, что петербургская магистраль покажет «гораздо большую эффективность», чем казанская.