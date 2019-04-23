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Бизнес ,  
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В РЖД пообещали поездки в Петербург по ВСМ в два раза быстрее «Сапсана»
Поездки по высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом будут организованы по принципу межрегионального метро. Из одного города в другой можно будет добраться за два часа
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В соответствии с проектом высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург поезда должны будут курсировать между городами в два раза быстрее, чем это возможно сейчас на поезде «Сапсан». Об этом, как передает «РИА Новости», сообщили в «Скоростных магистралях» — «дочке» РЖД, занимающейся проектом.

Продолжительность поездки по ВСМ должна будет составить порядка двух часов. Сейчас «Сапсаны» преодолевают этот путь за четыре часа, для обычного поезда поездка занимает около девяти часов.

Бизнес
СМИ узнали о поддержке Путиным идеи строительства ВСМ до Петербурга

В «Скоростных магистралях» также пообещали ввести в поездах на ВСМ четыре класса обслуживания. Тариф будет зависеть от времени покупки билета, выбранного места и типа вагона. «Концепция развития линий ВСМ в России предполагает организацию тактового движения высокоскоростных поездов по принципу межрегионального метро», — добавили в компании.

Ранее правительство изучало возможность строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани. Проект оценивался в 1,7 трлн руб. Однако против этого направления строительства выступал Минфин. Глава ведомства и первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что относится к проекту скептически, поскольку сомневается в его экономической целесообразности: конкуренцию ВСМ до Казани составляет авиасообщение, которое обеспечивает более быстрое перемещение между городами, чем наземные пути. При этом Силуанов указывал, что проект строительство ВСМ может иметь смысл применительно к строительству новой магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также отмечал, что петербургская магистраль покажет «гораздо большую эффективность», чем казанская.

Бизнес
Путин не одобрил проект ВСМ Москва — Казань

В конце марта стало известно, что Владимир Путин не одобрил «казанский» проект строительства ВСМ. Идею строительства магистрали до Санкт-Петербурга президент поддержал. По словам собеседников «Коммерсанта», соглашение о строительстве ВСМ Москва — Петербург может быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

На сайте АО «Скоростные магистрали» проект ВСМ Москва — Казань остается на заглавной странице в качестве проекта пилотного участка ВСМ-2 Москва — Екатеринбург.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: РЖД, ОАО "Скоростные магистрали"
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