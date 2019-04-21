Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

Минск принял решение временно ограничить поставки нефтепродуктов из-за ухудшения качества нефти, поступающей из России. Ранее в «Транснефти» признали проблему и обещали, что ситуация вскоре нормализуется

Фото: Егор Ефремов / РИА Новости

Белоруссия временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт из-за качества российской нефти. Такое заявление сделал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов после заседания оперативного штаба по контролю за поставками нефти, передает «БелТА».

Необходимость ограничения экспорта российской нефти представитель «Белнефтехима» объяснил «имеющимися рисками по переработке сырья с ухудшенным качеством» и проведением посевной кампании в Белоруссии. ​

Он подчеркнул, что ограничение носит временный характер. «По мере исправления ситуации обязательства по ставкам нашим иностранным контрагентам будут исполнены», — сказал Сизов.

В свою очередь заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко указал со ссылкой на данные российской стороны, что ситуация находится под контролем и должна улучшаться ежесуточно.