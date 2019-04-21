Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти

Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.

«Проблема носит технический характер и не связана с вопросами, которые обсуждаются с белорусскими партнерами в части взаимоотношений в нефтегазовой сфере на средне- и долгосрочную перспективу», — подчеркнул спикер ведомства.

Минэнерго также подчеркнуло, что с белорусскими партнерами по этому вопросу «идет конструктивный диалог».

Ухудшение качества экспортируемой нефти связано с превышением норматива по содержанию органических хлоридов. Компания «Транснефть» уже приняла меры по приведению данного показателя в норму, «включая локализацию очага возникновения повышенной концентрации и перенаправления грузопотоков», подчеркивает Минэнерго.

Минимизировать последствия для белорусских НПЗ компания намерена также за счет задействования альтернативного маршрута снабжения Мозырского и Новополоцкого заводов.