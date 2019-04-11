«Транснефть» ответила на слова Лукашенко о нефтепроводе «Дружба»

Состояние белорусских участков нефтепровода удовлетворительное, устранение дефектов не потребует остановки прокачки, заверили в компании. Ранее о необходимости закрыть «Дружбу» на ремонт заявили президент и вице-премьер Белоруссии

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Состояние белорусских участков нефтепровода «Дружба» удовлетворительное, устранение обнаруженных на них дефектов не потребует остановки прокачки. Об этом заявил журналистам советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин, передает корреспондент РБК.

«В целом состояние нефтепроводов признано удовлетворительным. Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки для их ликвидации, — заверил он. — В случае необходимости «Транснефть» готова предоставить свои возможности для помощи в ликвидации выявленных дефектов нашим белорусским коллегам».

Ранее в четверг, 11 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство своей страны решительнее действовать в ситуации с трубопроводом, необходимость ремонта которого возникла еще полтора года назад. Вице-премьер республики Игорь Петришенко, в свою очередь, указал, что этот нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы. Полтора года назад, отметил Петришенко, приняли решение провести ремонт, не перекрывая трубопровод, но сейчас «в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики» сделать это невозможно, подчеркнул глава белорусского правительства.