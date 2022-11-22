Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на газ на уровне €275 за мегаватт-час

ЕК предложила потолок цен на газ на уровне около $3 тыс. за 1 тыс. кубов

ЕК предложила ввести порог, который значительно превышает текущие цены, но не доходит до пиковых значений, которые были летом. В ближайшие дни Запад также может озвучить размер лимита цен на нефть

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Еврокомиссия предложила установить предел цен на газ на уровне €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу), сообщает Bloomberg.

«Инструмент будет использоваться, если фьючерсы на голландском Title Transfer Facility (TTF, виртуальная торговая площадка, где торгуют газом. — РБК) превышают этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превышает €58 ($616 за 1 тыс. куб. м. — РБК) в течение десяти торговых дней», — пишет агентство.

Вопрос установления лимита обсуждался несколько месяцев, в итоге предложенная величина значительно превышает нынешний уровень цен (€120, около $1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м), но она ниже пиковых цен, которые были летом, указывает агентство.

Введение потолка необходимо, чтобы в дальнейшем избежать резких скачков цен, что связано в том числе с проблемами, касающимися поставок газа из России.

Теперь предложенный лимит должны одобрить национальные европейские правительства. Планируется, что министры энергетики стран — членов ЕС обсудят этот вопрос в четверг, 24 ноября. Не исключено, что они внесут поправки к данному регламенту.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что его страна против потенциального введения предельных цен на газ, поскольку тогда под угрозой окажутся долгосрочные контракты Будапешта, без которых газоснабжение страны стало бы невозможным.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер указывал, что введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны российской компании.

Кроме того, страны ЕС в начале октября утвердили восьмой пакет санкций против России, в который вошел потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). Однако величина потолка еще не согласована, так как вопрос решается не только на уровне Евросоюза.

Bloomberg писал, что страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) намерены объявить предельный уровень цен на российскую нефть перед встречей послов ЕС, которая запланирована на 23 ноября. Агентство указывало, что обсуждался потолок в диапазоне между $40 и $60 за баррель, но собеседники Bloomberg утверждали, что он может быть и выше. 22 ноября нефть марки Brent торговалась на уровне около $90 за баррель.

Агентство также пишет, что в ожидании введения потолка цен на российскую нефть ее закупки приостановили китайские покупатели. В текущем году Китай увеличивал закупки нефти из России.

Российская сторона не раз заявляла, что прекратит поставки энергоресурсов тем странам, которые введут ценовые потолки. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва будет переориентировать поставки «на рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.