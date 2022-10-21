Орбан сообщил, что ЕС освободил Венгрию от введения предельных цен на газ

Венгрия также договорилась, что ее участие в совместных закупках газа в ЕС не будет обязательным, сообщил премьер-министр Виктор Орбан

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Потенциальное введение предельных цен на газ в Европейском союзе не коснется Венгрии, соответствующие договоренности были достигнуты на саммите ЕС в Брюсселе, сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По словам премьера, Будапешт и Брюссель достигли соглашения, что в случае введения предельных цен на газ в Европе эта мера не коснется долгосрочных контрактов Венгрии, без которых газоснабжение страны стало бы невозможным.

«Другими словами, мы освобождены от газового лимита, так что это не ставит под угрозу безопасные поставки газа Венгрии», — написал Орбан.

В сентябре 2021 года «Газпром» и венгерская MVM Group заключили два газовых контракта сроком на 15 лет. Они предусматривают ежегодные поставки объемом до 4,5 млрд куб.м.

Будапешт также договорился с Брюсселем, что совместные закупки газа, которые сейчас обсуждаются в ЕС, не будут обязательными для Венгрии. «При этом все варианты покупки остаются открытыми для нас», — сообщил Орбан.

21 октября страны ЕС достигли соглашения по борьбе с энергетическим кризисом на саммите в Брюсселе, сообщил глава Совета Евросоюза Шарль Мишель. Речь идет в том числе о добровольной совместной закупке газа, «динамичном ценовом коридоре» и мерах «энергетической солидарности» в случае перебоев с поставками. Среди согласованных мер не упоминаются предельные цены на газ. Незадолго до саммита ЕС Bloomberg писал, что страны союза решили «воздержаться» от введения «немедленного ограничения цен на газ».

Совет ЕС в своем заявлении призвал Еврокомиссию срочно представить конкретные предложения по вышеуказанным мерам и оценить их влияние на действующие газовые контракты.

За введение предельных цен на российских газ в сентябре выступила Еврокомиссия. Однако страны союза не смогли согласовать такую меру. По данным FT, за ведение ценового потолка для всех поставщиков, а не только из России, выступило как минимум десять стран ЕС.

Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых принимают политические решения, нарушающие условия контрактов, говорил президент Владимир Путин. В случае введения странами ЕС потолка цен на российский газ страна прекратит поставки, сообщал глава «Газпрома» Алексей Миллер.