Bloomberg узнал о планах Киева повысить плату за транзит российской нефти
Оператор украинских нефтепроводов «Укртранснафта» сообщил российской нефтепроводной компании «Транснефть» о намерении увеличить плату за транзит по нефтепроводу «Дружбы» с 1 января 2023 года, пишет Bloomberg, в распоряжении которого есть письмо украинской компании.
Плата за транспортировку в сторону Венгрии и Словакии вырастет на €2,1, до €13,6 за тонну, указывает агентство.
«Продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей», — говорится в письме «Укртранснафты», с которым ознакомилось агентство. В письме также говорится о росте стоимости обеспечения безопасности персонала и защиты объектов компании.
РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».
В этом году Украина уже повышала тариф за транзит нефти с 1 апреля. «Транснефть» сообщала, что он составит €11,5 за тонну, тогда как с 1 февраля 2021-го тариф составлял €8,6 за тонну.
15 ноября Украина приостанавливала прокачку нефти по нефтепроводу в сторону Венгрии из-за падения напряжения. Позднее в венгерском МИДе объяснили, что прокачку приостановили из-за повреждения трансформаторной станции в результате ракетного удара по территории Украины. На следующий день поставки возобновились.
В этот день Россия нанесла удары по «системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики», сообщало Минобороны. В Минэнерго Украины тогда заявили, что атака была самой масштабной с начала спецоперации.