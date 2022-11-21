Bloomberg узнал о планах Киева повысить плату за транзит российской нефти

С 1 января будущего года плата составит €13,6 за тонну. В письме оператора нефтепровода говорится, что удары по инфраструктуре Украины привели к росту цен на электричество и затрат на обеспечение безопасности объектов компании

Нефтепровод «Дружба» (Фото: Zsolt Szigetvary / EPA / ТАСС)

Оператор украинских нефтепроводов «Укртранснафта» сообщил российской нефтепроводной компании «Транснефть» о намерении увеличить плату за транзит по нефтепроводу «Дружбы» с 1 января 2023 года, пишет Bloomberg, в распоряжении которого есть письмо украинской компании.

Плата за транспортировку в сторону Венгрии и Словакии вырастет на €2,1, до €13,6 за тонну, указывает агентство.

«Продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей», — говорится в письме «Укртранснафты», с которым ознакомилось агентство. В письме также говорится о росте стоимости обеспечения безопасности персонала и защиты объектов компании.

РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».

В этом году Украина уже повышала тариф за транзит нефти с 1 апреля. «Транснефть» сообщала, что он составит €11,5 за тонну, тогда как с 1 февраля 2021-го тариф составлял €8,6 за тонну.

15 ноября Украина приостанавливала прокачку нефти по нефтепроводу в сторону Венгрии из-за падения напряжения. Позднее в венгерском МИДе объяснили, что прокачку приостановили из-за повреждения трансформаторной станции в результате ракетного удара по территории Украины. На следующий день поставки возобновились.

В этот день Россия нанесла удары по «системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики», сообщало Минобороны. В Минэнерго Украины тогда заявили, что атака была самой масштабной с начала спецоперации.