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«Газпром» пригрозил сократить объем транзита газа через Украину

«Газпром» предупредил о сокращении объема транзита газа из-за «оседания» на Украине
«Газпром» заметил, что через украинско-молдавскую границу проходит меньше газа, чем поставляется через границу Украины и России. Накопленный объем «оседания газа» на территории Украины компания оценила в 52,52 млн куб. м
«Газпром» GAZP ₽167,6 -0,32% Купить
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

«Газпром» зафиксировал «оседание на Украине» предназначенного для Молдавии российского газа, говорится в телеграм-канале компании.

«Объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», — отметила компания.

«Газпром» пригрозил, что «при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы» 28 ноября начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки. По состоянию на 22 ноября «Газпром» подает на станцию «Суджа» для транзита через территорию Украины 42,9 млн куб. м в сутки.

Российская компания добавила, что накануне «Молдовагаз» по контракту оплатил часть поставок за ноябрь. «Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа», — добавили в «Газпроме».

1 октября власти Молдавии сообщили, что «Газпром» сократил объем поставок газа в страну в октябре на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки. В «Газпроме» объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за поставленный газ. «Газпром» также заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств об оплате газа до 20 октября. В итоге власти Молдавии выдали кредит «Молдовагазу» для выплат российской компании.

Основными маршрутами поставок российского газа в Европу являются транзит через Украину, газопровод «Ямал — Европа», проходящий через Белоруссию и Польшу, закрытый в Польше из-за санкций, а также «Северный поток», который был остановлен после диверсий. В Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы газ идет через «Турецкий поток».

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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский летом отмечал, что транзит российского газа через Украину может быть продлен после 2024 года в том случае, если в Европе сохранится спрос, а украинская газотранспортная система останется в рабочем состоянии.


 

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Газпром Украина «Молдовагаз» транзит газа
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