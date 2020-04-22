Рост российской промышленности замедлился в марте до 0,3%

Промышленное производство в марте выросло на 0,3%, по итогам первого квартала — на 1,5%, следует из данных Росстата.

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Рост промышленного производства в России замедлился в марте до 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Без учета сезонного и календарного факторов промышленность в марте упала на 1,3% по сравнению с февралем 2020 года.

Развитие кризисной ситуации в мировой экономике и введение президентом режима нерабочих дней с 30 марта «не оказало решающего воздействия на динамику производства в первом квартале 2020 года», полагают в Росстате. Рост промышленности за январь—март составил 1,5% (в январе +1,1%, в феврале + 3,3%).

Добыча полезных ископаемых в марте сократилась на 1,7% по сравнению с мартом 2019 года. В целом за январь—март добывающие отрасли показали нулевой рост в годовом выражении;

Обрабатывающая промышленность выросла в марте на 2,6%, а по итогам первого квартала — на 3,8%;

Отрасли, обеспечивающие электро- и тепловой энергией продемонстрировали снижение в марте на 2,2%, а по итогам первого квартала падение на 2,4%;

Работы по водоснабжению и водоотведению, организации сбора и утилизации отходов сократились в марте на 3,1%, по итогам первого квартала — на 1,2%.

Добыча нефти в марте упала на 0,5%, но по итогам первого квартала показала рост на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 140 млн тонн. Значимое влияние на рост добычи оказал запуск в эксплуатацию ряда новых скважин в Республике Коми и Ямало-Ненецком АО, отмечают в Росстате. В целом в сырьевом секторе наибольшие темпы роста в первом квартале 2020 года показало производство сжиженного природного газа — 13,4% в годовом выражении. Рост объемов во многом связан с запуском новых производственных линий в рамках проекта «Ямал СПГ».