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Рост российской промышленности замедлился в марте до 0,3%

Промышленное производство в марте выросло на 0,3%, по итогам первого квартала — на 1,5%, следует из данных Росстата.
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Рост промышленного производства в России замедлился в марте до 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Без учета сезонного и календарного факторов промышленность в марте упала на 1,3% по сравнению с февралем 2020 года.

Развитие кризисной ситуации в мировой экономике и введение президентом режима нерабочих дней с 30 марта «не оказало решающего воздействия на динамику производства в первом квартале 2020 года», полагают в Росстате. Рост промышленности за январь—март составил 1,5% (в январе +1,1%, в феврале + 3,3%).

  • Добыча полезных ископаемых в марте сократилась на 1,7% по сравнению с мартом 2019 года. В целом за январь—март добывающие отрасли показали нулевой рост в годовом выражении;
  • Обрабатывающая промышленность выросла в марте на 2,6%, а по итогам первого квартала — на 3,8%;
  • Отрасли, обеспечивающие электро- и тепловой энергией продемонстрировали снижение в марте на 2,2%, а по итогам первого квартала падение на 2,4%;
  • Работы по водоснабжению и водоотведению, организации сбора и утилизации отходов сократились в марте на 3,1%, по итогам первого квартала — на 1,2%.

Добыча нефти в марте упала на 0,5%, но по итогам первого квартала показала рост на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 140 млн тонн. Значимое влияние на рост добычи оказал запуск в эксплуатацию ряда новых скважин в Республике Коми и Ямало-Ненецком АО, отмечают в Росстате. В целом в сырьевом секторе наибольшие темпы роста в первом квартале 2020 года показало производство сжиженного природного газа — 13,4% в годовом выражении. Рост объемов во многом связан с запуском новых производственных линий в рамках проекта «Ямал СПГ».

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6 марта ОПЕК+ впервые с 2016 года не смогли договориться об условиях продления международного соглашения по ограничению добычи нефти. Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, а Россия выступила за сохранение действовавших условий (сокращение на 1,7 млн барр. в сутки к уровню октября 2018 года). Из-за срыва сделки нефтяные котировки обрушились, из чего российскому правительству пришлось начать использовать Фонд национального благосостояния для покрытия образовавшегося дефицита бюджета. Спустя чуть более месяца 9 апреля страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о сокращении добычи почти на 10 млн барр./сутки, что стало рекордом, но все равно не остановило падения цен на нефть.

Объемы производства электроэнергии на тепловых электростанциях упали на 8,4% по сравнению с мартом 2019 года и на 3,7% по сравнению с февралем 2020 года из-за аномально теплой зимы. В целом за первый квартал 2020 года тепловые электростанции произвели лишь 93,9% электроэнергии, выработанной за январь—март 2019 года.

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Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В марте спрос на основные товары российского экспорта не показал значительного снижения, подчеркивают в статистическом ведомстве. Одновременно, из-за возникновения эффекта «ажиотажного спроса» на отдельных рынках, заметно выросло производство консервов, круп, пищевых концентратов, растительных масел, гигиенических бумажных изделий, товаров бытовой химии и т.п. Кроме того, использование предприятиями имеющихся запасов сырья и материалов позволило снизить давление выросших валютных цен на импортируемые товары, добавили в Росстате.

В марте резко выросло производство фармацевтических субстанций, включая антибиотики: прирост по сравнению с мартом 2019 года составил 64,1%, а по сравнению с февралем 2020 года — на 78,3%. Изготовление электронного оборудования для медицинских целей в марте выросло на 49% в годовом выражении, а за весь первый квартал на почти на 30%, следует из данных статистического ведомства.

Автор: Юлия Старостина
Теги: промышленность, Росстат, коронавирус
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