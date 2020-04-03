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Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России в марте 2020 года сократилось на 1,2%, следует из оценок Института проблем естественных монополий. Наиболее показательными для оценки влияния коронавируса на промышленность станут апрель и май
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении. Такую оперативную оценку приводит Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ), с материалами которого ознакомился РБК.

Индекс «ИПЕМ-производство», характеризующий состояние промышленности России, сократился, по данным института, на 1,2% к марту 2019 года. За январь–март снижение составило 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это предварительная оценка ИПЕМ состояния промышленности, полный анализ за март будет опубликован в середине апреля. Росстат пока не представил оценку индекса промпроизводства за март. Последний раз сокращение промпроизводства фиксировалось в мае 2019 года — минус 0,1% в годовом выражении.

Как пояснил РБК замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков, используемая для расчета индекса регрессионная модель учитывает изменение основных влияющих факторов, поэтому, в частности, изменение структуры потребления электроэнергии и погодные аномалии находят отражение в результатах.

Он обратил внимание на то, что даже в текущих условиях снижение объемов производства будет происходить инерционно, а не одномоментно, поскольку промышленность имеет возможность какое-то время работать «на склад». Кроме того, принимаемые карантинные меры пока затрагивают промышленность в значительно меньшей степени по сравнению с торговлей и сферой услуг.

«Поэтому уже сейчас очевидно, что снижение ВВП за первый квартал будет гораздо более значительным, чем промышленных индексов. Кроме того, большая часть ограничений пришлась на вторую половину марта, поэтому первыми действительно показательными месяцами в части влияния текущей ситуации на динамику промышленно производства будут апрель и май», — подчеркнул Рудаков.

Умеренный пессимизм

По данным Института экономической политики имени Гайдара, которые есть в распоряжении РБК, в марте российская промышленность «сохранила умеренно негативные тренды», сформировавшиеся еще в 2019 году. «Однако запасы готовой продукции, прогнозы спроса и выпуска уже демонстрировали ожидание глобального вирусного кризиса, первая полномасштабная встреча с которым ждет промышленность в апреле», — указывает в своем обзоре от 31 марта заведующей лабораторией конъюнктурных опросов института Сергей Цухло.

Инвестиционные планы промышленников в марте оставались в пределах околонулевого коридора, сформировавшегося около года назад, и даже сместились в положительную плоскость, отмечает Цухло. Он предполагает, что остановка производств в Китае дала надежду российским предприятиям заместить китайскую продукцию отечественными аналогами. Однако антивирусные «каникулы» способны принципиально скорректировать инвестиционный оптимизм отечественных предприятий в следующие месяцы, подчеркивает экономист.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 2 апреля объявил, что режим нерабочих дней с сохранением зарплаты будет продлен до 30 апреля.

О негативных тенденциях в промышленности в марте свидетельствуют такие индикаторы, как погрузка на железнодорожном транспорте и энергопотребление.

  • По данным РЖД, погрузка грузов на железной дороге снизилась в марте на 5,5% по сравнению с мартом прошлого года.
  • Среднесуточная экономическая активность по России в целом упала на 16% по итогам 30 марта, оценил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на основе данных о сокращении энергопотребления к уровням недельной давности.

Что происходило с промышленностью в феврале

В феврале, по данным Росстата, промышленность в России выросла на 3,3% год к году. При этом промышленность наряду с торговлей внесли наибольший вклад в рост ВВП в феврале — по 1 п.п., отмечало Минэкономразвития (.pdf)

Рост ВВП в феврале составил 2,9% в годовом выражении, следует из оценок министерства. Однако, как поясняет Минэкономразвития, значительное влияние на показатели экономической активности в феврале оказал календарный фактор. Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора в феврале сохранились примерно на уровне января — 1,7–1,9%.

В частности, по данным ведомства, темпы роста в обрабатывающей промышленности в феврале ускорились до 5% год к году после 3,9% в январе. В добывающей промышленности рост составил 2,3% после снижения на 0,4% месяцем ранее.

Автор: Анна Гальчева
Теги: коронавирус, Экономика, Промышленность
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