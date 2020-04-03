Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России в марте 2020 года сократилось на 1,2%, следует из оценок Института проблем естественных монополий. Наиболее показательными для оценки влияния коронавируса на промышленность станут апрель и май

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении. Такую оперативную оценку приводит Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ), с материалами которого ознакомился РБК.

Индекс «ИПЕМ-производство», характеризующий состояние промышленности России, сократился, по данным института, на 1,2% к марту 2019 года. За январь–март снижение составило 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это предварительная оценка ИПЕМ состояния промышленности, полный анализ за март будет опубликован в середине апреля. Росстат пока не представил оценку индекса промпроизводства за март. Последний раз сокращение промпроизводства фиксировалось в мае 2019 года — минус 0,1% в годовом выражении.

Как пояснил РБК замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков, используемая для расчета индекса регрессионная модель учитывает изменение основных влияющих факторов, поэтому, в частности, изменение структуры потребления электроэнергии и погодные аномалии находят отражение в результатах.

Он обратил внимание на то, что даже в текущих условиях снижение объемов производства будет происходить инерционно, а не одномоментно, поскольку промышленность имеет возможность какое-то время работать «на склад». Кроме того, принимаемые карантинные меры пока затрагивают промышленность в значительно меньшей степени по сравнению с торговлей и сферой услуг.