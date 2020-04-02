Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель

По оценкам института «Центр развития» НИУ ВШЭ, каждый нерабочий месяц обходится примерно в 2% ВВП. «Это значит, что по итогам года ВВП сократится. Мы предполагаем, что если это все продлится в течение всего второго квартала, то падение может быть до 6%. Если все ограничится апрелем, потери будут не такие большие», — полагает директор института Наталья Акиндинова.

Путин не исключил, что нерабочий режим может закончиться раньше, чем конец апреля, если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться.

Ущерб для экономики составит 500–600 млрд руб. за одну нерабочую неделю, оценил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Это оценка с учетом того, что режимы в разных регионах и муниципалитетах будут разные, непрерывное производство и предприятия инфраструктуры продолжат работу, а розница делает кассу едва ли не больше, чем в обычное время», — пояснил он. Общие потери экономики от пяти нерабочих недель по консервативной оценке составят 2–2,5% ВВП, считает Табах. Но по итогам года ущерб будет меньше, потому что часть потерь восполнит отложенный спрос и рост производства во втором полугодии, добавил эксперт.

Чистый негативный эффект от карантинного апреля отнимет 1,5% ВВП 2020 года, считает замгендиректора ЦМАКП Владимир Сальников. Но в этой оценке не учитываются антикризисные меры властей, которые частично восполняют падение ВВП, уточнил он. «Если начнут останавливать предприятия непрерывного цикла, будет хуже. Ну и падение экспорта из-за карантина в других странах не учтено. Если учесть карантин других стран — то [нерабочий апрель будет стоить нам] в районе 2% ВВП», — резюмировал он.

«Ренессанс Капитал», несмотря на новое объявление Путина, не меняет свой базовый прогноз — снижение реального ВВП на 0,8% в этом году, сказала экономист банка Софья Донец. «В этот прогноз мы закладывали два месяца карантина. С этой точки зрения, сегодня не услышали ничего нового», — говорит она. Впрочем, у инвестбанка есть и негативный сценарий, в котором ВВП России падает на 2,5% в этом году. Многое будет зависеть от степени глобальной рецессии и цен на нефть, которые сегодня подскочили до $30 за баррель.

Экономисты за жесткий карантин Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, 26 марта опубликовали открытое письмо, в котором призвали власти не повторять ошибок других стран и вместо нерабочей недели ввести жесткий карантин, массовое тестирование населения и масштабные меры по поддержке экономики. «Если карантин будет введен решительно и эффективно, а граждане — защищены от экономических последствий карантина масштабными мерами поддержки, кризис 2020 года будет краткосрочным, а восстановление — быстрым, — считают они. — Как только карантин и прочие ограничения будут сняты, спрос на товары и услуги должен быстро восстановиться и экономика начнет расти. Но ни в коем случае нельзя медлить с принятием этих мер — иначе экономический спад будет глубоким, а потери жизней — значительными». Среди мер по поддержке экономики эксперты предложили, в частности, рассмотреть возможность безусловных трансферов, существенных разовых выплат пенсионерам и малоимущим. Заявленные правительством суммы поддержки экономики, по их мнению, являются абсолютно недостаточными. «Пример других стран на этой стадии развития эпидемии говорит о необходимости поддержки предприятий, граждан и банков в размере 5–10 триллионов [руб.]», — написали экономисты в открытом письме. Гуриев в колонке для «Ведомостей» оценил экономические потери от смертности в случае масштабного распространения коронавируса в России в 12 трлн руб., или в 11% годового ВВП. «Даже если жесткий карантин приведет к экономическому спаду на 10%, то он все равно выгоден с экономической точки зрения — не говоря уже об этических соображениях», — написал он.

10% экономики не работает

На сектора, затронутые карантином больше всего (досуг, отели, рестораны, торговля, транспортировка и т.д.), приходится около 20% ВВП, хотя торговля и транспорт закрыты не полностью, говорит главный экономист банка Nordea в России Татьяна Евдокимова. Если считать, что приостановила работу только непродовольственная розница, а транспорт работает наполовину, получается, что порядка 10% экономики в том или ином виде прекратит работу на ближайший месяц, рассуждает она.

Хороший индикатор — это Китай, где в феврале в условиях карантина розничные продажи упали на 20,5%. «По итогам апреля вполне можем увидеть похожие цифры по России; может быть, чуть лучше, если часть регионов введет не слишком жесткие карантины», — говорит Евдокимова.

«В апреле по целому ряду показателей рискуем увидеть двузначные цифры падения. В отличие от прошлых кризисов, когда в эпицентре было производство, а услуги сглаживают падение, сейчас все с точностью до наоборот», — резюмирует она.

Удар для бизнеса

Продолжать нести в полном объеме расходы при существенном сокращении доходов — «фантастическая проблема» не только для малого, но и среднего, крупного несырьевого бизнеса, прокомментировал РБК руководитель Экспертного центра по налоговой и бюджетной политике, член генсовета «Деловой России» Кирилл Никитин. «В лучшем случае предприниматели проедят свои подушки безопасности, а в худшем — разорятся», — беспокоится он.

Многое будет зависеть от позиции собственников бизнеса. «Отдельные собственники в хорошие годы выводили из бизнеса существенные суммы доходов, в том числе на личное потребление, а сейчас выясняется, что месяц простоя уже оборачивается банкротством. Многим сейчас придется вложить в бизнес личные средства, многие так уже делают», — отметил Никитин.

Государство должно разделить с бизнесом издержки от введенных ограничений, считает Никитин. «Бюджет берегут на черный день, не отдавая отчета в том, что он вот-вот наступит, и чем медленнее государство будет тратить деньги, тем дольше продлится кризис», — считает Никитин. «Как вариант — софинансирование выплачиваемой в период простоя зарплаты, например, через введение отрицательных ставок взносов в социальные фонды».

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 1 апреля, до объявления президента, предупредил, что экономика может упасть на 3–5% в 2020 году. Государству нужно идти на «нестандартные формы поддержки» — например, прямые субсидии отдельным отраслям с целью поддержать зарплаты работников, предложил Кудрин.

Из-за «половинчатых мер» государства возникла правовая неопределенность в отношении трудовых обязанностей сотрудников, считает Никитин. Переведенные на удаленную работу сотрудники могут продолжать выполнять свои обязанности из дома, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но эти рекомендации не оформлены нормативно-правовыми актами, и бизнесу неясно, можно ли обязать отправленных по домам сотрудников работать в нерабочие дни, отметил Никитин.

Государство должно вынести «уроки кризиса», говорит он, и впоследствии существенно пересмотреть налоговую нагрузку и регуляторные требования в период стабильности в отношении тех сегментов бизнеса, которые, как показал кризис, рушатся буквально в течение нескольких недель простоя.