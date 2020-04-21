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Антикризисные меры ,  
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Экономисты Альфа-банка оценили прямую поддержку экономики в 0,3% ВВП

Прямая поддержка экономике из всей антикризисной программы правительства равна 0,3% ВВП (340 млрд руб.), оценили аналитики Альфа-банка. Похоже, власти намерены выделять помощь как можно более экономно, констатируют они
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Оценки пакета финансовой помощи правительства варьируются от 1,8 до 2,8% ВВП, однако прямые меры поддержки экономики составляют всего 0,3% ВВП, пишут экономисты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская в обзоре «Карантин в России. Итоги первых трех недель» (есть у РБК).

  • Министр экономического развития Максим Решетников оценил общий объем антикризисной программы правительства на уровне 1,8% ВВП (примерно 2 трлн руб.);
  • Минфин, в свою очередь, называет объем финансовых ресурсов, направленных на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями, 2,8% ВВП (около 3,1 трлн руб.) и считает, что в сочетании с финансированием дефицита бюджета из Фонда национального благосостояния поддержка может составить 6,5% ВВП (порядка 7,2 трлн руб.);
  • Но из всех антикризисных мер, объявленных правительством, на прямую поддержку приходится лишь небольшая часть — около 0,3% ВВП, тогда как остальная часть анонсированного пакета помощи — это кредитные каникулы, налоговые отсрочки и госгарантии для пострадавших отраслей экономики, следует из оценок аналитиков Альфа-банка. «Складывается впечатление, что правительство намерено подходить к вопросу выделения помощи как можно более экономно», — отмечают они.

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Мер прямой поддержки недостаточно

К прямым мерам поддержки из всей антикризисной программы властей, по мнению экономистов Альфа-банка, можно отнести выплаты 3 тыс. руб. безработным родителям на детей до трех лет (дополнительные расходы составят 20 млрд руб), повышение пособия по безработице с 8 тыс. руб. до уровня МРОТ — 12,13 тыс. руб. (15 млрд руб.), а также поддержку авиационного сектора (23 млрд руб.), безвозмездные субсидии малому и среднему бизнесу на выплату зарплат в расчете МРОТ на одного сотрудника (80 млрд руб.), а также поддержка регионов, включая отсрочки по выплате или реструктуризации бюджетных кредитов, прямую помощь на сбалансированность (200 млрд руб). Общая сумма прямой поддержки оценивается в 340 млрд руб., или 0,3% ВВП, следует из расчетов аналитиков.

В остальном антикризисные меры правительства состоят не из новых расходов: это отсрочка уплаты налогов (кроме НДС), кредитных и арендных платежей, снижение страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса, госгарантии по кредитам для компаний, льготные кредиты системообразующим предприятиям на пополнение оборотного капитала, расширение программы рефинансирования банков для кредитования МСП.

Правительство плохо уживается с идеей прямой раздачи денег населению и малым предприятиям, власти предпочитают меры косвенной поддержки, при этом ограничивая их перечнем пострадавших отраслей, которые они сами выбрали, отмечает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Есть глобальное непонимание природы пандемического кризиса», — считает она. Логика господдержки состоит в помощи отдельным отраслям и системно значимым предприятиям, в то время как сейчас стоит вопрос о выживании трудовых ресурсов. «Поддержка населения, их доходов, малого бизнеса — это поддержка трудовых ресурсов экономики. Здоровье трудового ресурса и человеческого капитала должно быть первостепенным», — добавила Суслина. «Государство привыкло брать, но не привыкло раздавать. Но если сейчас активно не помогать компаниям сохранять фонды и рабочие места, впоследствии восстановление экономики будет идти крайне медленно и очень трудно», — подчеркивал профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин.

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Российские экономисты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4–6% ВВП в консервативном сценарии или 8–10% в радикальном. В эти суммы не включаются недополученные нефтегазовые доходы, замещаемые из ФНБ. Профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев предлагает осуществить помощь населению тремя способами — прямыми выплатами гражданам, субсидиями на оплату ЖКХ и дополнительными выплатами пенсий. Кроме того, малому бизнесу должны быть предоставлены безвозвратные субсидии на выплату зарплаты и аренды. За два-три месяца карантина на все меры необходимо будет потратить 6–10 трлн руб. — «такие суммы Россия может себе позволить», считает он.

В 2008 году Россия направила на борьбу с кризисом примерно 40% из средств Стабилизационного фонда объемом $250 млрд и была в числе стран, предоставивших самые крупные пакеты поддержки, выделив в рамках различных программ 5,2% ВВП, напоминают аналитики Альфа-банка. «Сейчас размер объявленных стимулов не впечатляет», — говорится в их обзоре.

Пакет поддержки российского правительства 2020 года ниже уровня других стран. США предоставили экономике примерно 11% ВВП в рамках различных пакетов помощи, Бразилия — 6% ВВП, антикризисная программа Германии эквивалентна 4,9% ВВП, Чили — 4,7%, Саудовской Аравии — 2,7%, пишут эксперты Альфа-банка. Поскольку финансовая поддержка российского правительства в размере 2-3% ВВП воспринята как недостаточная, МВФ прогнозирует спад российского ВВП на 5,5% в 2020 году при снижении мирового ВВП на 3%.

Цена карантина для экономики

Условия частичного карантина, введенного в России с 25 марта (закрытие ресторанов, непродовольственных торговых сетей, развлекательных учреждений и турфирм) и расширенного с 15 апреля (ограничения для строительного сектора), приведут к спаду выпуска на 60% в сфере торговли, недвижимости, транспорта, строительства, сектора услуг, предполагают экономисты. В таком случае режим частичного карантина обойдется России в 0,3% годового ВВП в неделю.

Если карантин будет ужесточен, то провал выпуска указанных отраслей может достигнуть 80%, а потери еженедельные потери составят 0,5% годового ВВП. Месяц жесткого карантина обойдется экономике в 2% годового ВВП, подводят итог Орлова и Киюцевская. Аналитики ожидают падения российского ВВП на 6% во втором квартале, включая сокращение ВВП на 20% в апреле в годовом выражении.

Кроме того, эксперты проанализировали динамику потребления россиян через данные о расходах по банковским картам. Объем номинальных расходов в среднем снизился на 30% в первой половине апреля в сравнении с аналогичным периодом в марте, в том числе на 70% в сегментах, особенно сильно пострадавших от введения карантинных мер (рестораны, транспорт), пишут аналитики Альфа-банка. Незначительное снижение на 10–20% произошло в части расходов на товары первой необходимости (продукты питания и напитки), и спад на 30% — по товарам не первой необходимости (корм домашних животных, ремонт автомобилей и хозтовары). Масштаб снижения потребления примерно эквивалентен снижению ВВП на 15% за апрель в годовом выражении.

Автор: Юлия Старостина
Теги: экономика, коронавирус, Минэкономразвития, Минфин, Альфа-банк
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