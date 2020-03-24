Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

Гречка, молоко и пельмени вошли в число самых популярных у россиян товаров за неделю с 9 по 15 марта, показал аудит Nielsen. Этот период с начала 2020-го стал вторым по уровню потребительской активности после новогодней недели

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Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года».

Nielsen сравнил динамику продаж в натуральном выражении за 11-ю неделю года 2020 года — с 9 по 15 марта к аналогичному периоду 2019 года. За отчетную неделю количество зараженных коронавирусом в России увеличилось в три раза (на 9 марта было зафиксировано 20 случаев заражения, к 15 марта — 63). Незадолго до этого, 5 марта, Москва ввела режим повышенной готовности из-за роста числа заболевших, а уже с 10 марта начали вводиться предметные ограничения, например на массовые мероприятия.

На отчетной неделе в магазинах начали пустеть полки с крупами и макаронами. Рост спроса на повседневные товары, в том числе крупы и консервы, фиксировали сети продуктовых магазинов: например, в «Магните» отмечали возросший интерес потребителей к товарам длительного хранения — бакалее, средствам личной гигиены, бытовой химии, детскому питанию, кормам для животных. Рост продаж отмечали и онлайн-магазины: например, у сервиса по доставке продуктов «СберМаркет» (работает с METRO Cash&Carry, «Ашаном», «Азбукой вкуса», «Вкусвиллом» и «Лентой»), количество заказов 13 и 14 марта выросло на 104% в целом по России по сравнению с 11 марта.

Неделя с 9 по 15 марта стала для российских торговых сетей второй крупнейшей по объемам продаж с начала 2020 года, констатирует Nielsen. Больше товаров россияне купили в магазинах только во время новогодних каникул на самой первой неделе года (с 1 по 7 января). Продажи у крупнейших торговых сетей за неделю ускорились более чем в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей — до 13,8%, отмечают в Nielsen. Если средний темп роста продаж в 2020 году составлял, по оценкам Nielsen, 8,3% в неделю, то закупки потребителей на 11-й неделе года из-за подготовки к карантину внесли в продажи крупнейших розничных сетей в России 5,5 процентных пункта роста.