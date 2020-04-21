Антикризисные меры , 21 апр, 21:07
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Решетников исключил восстановление экономики путем отскока
Максим Решетников
Россия будет поэтапно выходить из кризиса, сложившегося из-за пандемии коронавируса и ситуации на нефтяном рынке. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил в программе «Право на справедливость» на Первом канале.
«Выход [из кризиса] не будет, что называется, «отскоком». Все говорят — V-образная кривая, и все вернулось. К сожалению, нет. Это будет поэтапное восстановление», — сказал министр (цитата по ТАСС).
Он добавил, что и карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом должны, должны сниматься поэтапно. «Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений», — сказал Решетников.
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