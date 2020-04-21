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Антикризисные меры ,  
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Решетников исключил восстановление экономики путем отскока

Максим Решетников (Фото: Global Look Press)

Россия будет поэтапно выходить из кризиса, сложившегося из-за пандемии коронавируса и ситуации на нефтяном рынке. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил в программе «Право на справедливость» на Первом канале.

«Выход [из кризиса] не будет, что называется, «отскоком». Все говорят — V-образная кривая, и все вернулось. К сожалению, нет. Это будет поэтапное восстановление», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Он добавил, что и карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом должны, должны сниматься поэтапно. «Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений», — сказал Решетников.

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