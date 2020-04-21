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Падение цен на нефть ,  
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Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать

Майский фьючерс на американскую нефть завершил торги понедельника с ценой минус $38 за баррель. Такого никогда не случалось прежде. Нефть негде хранить, и прямо сейчас она никому не нужна, говорят аналитики
Фото: Eric Gay/ AP

Фьючерсный контракт на американскую легкую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае завершил торговую сессию 20 апреля на отметке минус $37,63 за баррель, свидетельствуют данные американского биржевого оператора CME Group. В прежние времена это посчитали бы компьютерной ошибкой, но теперь отрицательные цены на нефть — это реальность.

«История не знает ничего подобного»

  • В понедельник, 20 апреля, майские фьючерсы WTI открылись на отметке $17,73, но за несколько часов цена контракта упала почти на $56, что стало рекордным падением за сутки.
  • «Ничего подобного и близко не было в истории», — говорит РБК профессор финансов Хьюстонского университета Крэйг Пирронг, специалист по сырьевым рынкам.
  • В последние дни торгов перед экспирацией (окончанием срока срочных контрактов) фьючерсного контракта «могут происходить странные вещи», но ничего подобного раньше не случалось, добавляет Пирронг.
  • Предыдущий рекордно низкий уровень цен по фьючерсам с поставкой в ближайшем месяце был зафиксирован в 1986 году — $10,42.

Истекающий фьючерс

Майский фьючерс WTI истекает 21 апреля. Это преимущественно и стало причиной установления отрицательной цены. В этом контракте осталось относительно мало ликвидности: сегодня на бирже сменили владельца 225 тыс. контрактов — в пять раз меньше, чем в следующем в линейке и самом активном, июньском фьючерсе.

  • Отрицательная котировка означает, что продавец фьючерса доплачивает покупателю: в итоге конечный держатель этого инструмента получает деньги, а в мае еще и получит нефть.
  • Объем одного контракта — тысяча баррелей. Таким образом, инвестор в один контракт получает $37,6 тыс. и еще должен забрать 1 тыс. баррелей нефти.
  • Реальная поставка нефти должна состояться на терминале Кушинг (штат Оклахома), ключевом американском нефтяном хабе, с 1 по 31 мая.
  • Запасы нефти в Кушинге только за последнюю неделю выросли на 12% — до 55 млн баррелей, показывают данные Управления энергетической информации США (.pdf). Операционная мощность терминала оценивается в 76 млн баррелей.

Статистика торгов показывает, что по нулевой цене майского фьючерса WTI состоялось более 2 тыс. сделок. При цене -$38 было зафиксировано несколько десятков сделок. Иными словами, даже при беспрецедентных отрицательных ценах совершалось немало сделок.

Нефть ничего не стоит, если ее негде хранить

Трейдеры, ранее купившие майский фьючерс на WTI, бросились продавать его по любой цене, лишь бы не принимать на себя обязательство физически забрать нефть в Кушинге. Причина такого поведения — отсутствие на рынке свободных хранилищ для нефти из-за огромного переизбытка предложения. Мощности по хранению нефти заканчиваются. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что глобальные мощности по хранению могут переполниться через полтора–два месяца.

«Нефть становится негде хранить, хранилища переполняются, танкерный флот задействован для этих целей повсеместно. Не исключено, что ОПЕК+ будет готова собраться вновь, чтобы решить проблему дальнейшего сокращения добычи, а также консервации производств», — говорит старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников.

Ранее в апреле страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, заключили соглашение о коллективном сокращении добычи почти на 10 млн барр./сутки, которое стало рекордным, но все равно не сумело остановить падение нефтяных котировок.

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«Суперконтанго» и как на нем можно заработать

Вместе с тем следующие фьючерсы WTI — с поставкой в июне — хотя и подешевели на 18%, закрылись на более-менее привычной в последнее время отметке $20,43 за баррель. Июньские фьючерсы на североморскую смесь Brent подешевели почти на 9% — до $25,57 за баррель (майские контракты истекли).

  • Сложившуюся структуру цен на фьючерсы в зависимости от срока исполнения называют «суперконтанго»: контракты с более дальними сроками стоят намного дороже. Она отражает прежде всего чрезвычайно высокую стоимость хранения нефти прямо сейчас.
  • Эта ситуация теоретически позволяет трейдерам-спекулянтам получать очень высокую доходность на следующей стратегии: если трейдеру есть где, хранить нефть, он может приобрести истекающий майский фьючерс (за него теперь доплачивают), получить в мае нефть, а затем продать июньский фьючерс, который сейчас стоит более $20, и вернуть эту нефть после истечения июньского контракта.
  • Прямо сейчас эта стратегия принесла бы $58 на один баррель, но без учета месячной стоимости хранения нефти. «Однако ключевое допущение для такой стратегии — наличие свободных хранилищ», — подчеркивает Крэйг Пирронг, а их может и не быть.

Что будет с рублем

Из-за того что рынок воспринимает июньские контракты как основные, российский рубль не так сильно отреагировал на падение майского фьючерса WTI. Но все же курс доллара на Московской бирже вырос почти на 1 руб. — до 75,4 руб. за доллар — в последние часы торгов.

Расчетная цена российской нефти Urals, чьи котировки привязаны к стоимости североморской смеси Brent, впервые в истории стала отрицательной (-$2), следует из данных сервиса Refinitiv. Днем ранее Urals стоила почти $16. Если информация об отрицательной цене Urals подтвердится (данные о сделках по продажам физических партий Urals собирают специализированные ценовые агентства, такие как Argus или Platts), это грозит падением курса рубля на ближайших торгах.

Однако ежедневные интервенции Банка России по продаже валюты на рынке, которые сглаживают волатильность рубля, наверняка резко вырастут и сдержат ослабление российской валюты. ЦБ продает валюту, если котировки Urals находятся ниже $25, и чем они ниже, тем активнее продажи. 16 апреля (последние доступные данные) ЦБ продал около $200 млн.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: нефть, рынок нефти, WTI, отрицательная ставка
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