В Госдуме указали на риски роста налоговой нагрузки на бизнес

Обоснование Минфина

Корректировка НДД и отмена льгот по НДПИ за десять лет приведут к снижению добычи нефти на 600 млн т, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест, жаловались главы крупнейших компаний президенту Владимиру Путину, писал «Коммерсантъ» (у РБК также есть копия их письма).

Выпадающие доходы бюджета по НДД в 2019 году более чем в 2,5 раза превысили прогноз, составив 215 млрд руб., аналогичный результат ожидается и в 2020 году, сообщили РБК в Минфине. «Корректировка режима НДД направлена на компенсацию доходов федерального бюджета и приведение параметров этого «пилотного» режима налогообложения в соответствие с плановыми значениями», — пояснило ведомство.

Что касается планов увеличить НДПИ при добыче металлов и минерального сырья, то среднемировой уровень изъятия природной ренты при добыче минерального сырья (включая твердые полезные ископаемые) зарубежными компаниями составляет около 3–5% от выручки против 0,6% в России, утверждает Минфин. При этом рентабельность продаж российских горнодобывающих предприятий находится на уровне 20%, а у некоторых этот показатель достигает величин в 40–60%, приводит Минфин расчеты.

Увеличение НДПИ в отношении отдельных твердых ископаемых приблизит величину эффективной ставки к мировому уровню, а результирующее снижение рентабельности на 2–3% не приведет к сокращению добычи в долгосрочной перспективе, заверили в Минфине.

Регионам, которые утратят часть доходов из-за налоговых изменений, обещают компенсировать потери. Ко второму чтению проекта бюджета планируется дополнительно учесть на эти цели 100 млрд руб. на 2021 год. «После 2022 года вопрос налогообложения отраслей, добывающих сырье для удобрений и черных/цветных металлов, будет прорабатываться дополнительно», — добавили в Минфине.

Вопросы к долговой политике

Антикризисные расходы вместе с сокращением доходов привели к дефициту бюджета в 2020 году. При этом объем резервов правительства (Фонд национального благосостояния, ФНБ), по прогнозу Минфина, будет расти и к началу 2021 года достигнет 12,4 трлн руб. (10,8% ВВП) — втрое больше, чем в 2019 году. Однако правительство решило не задействовать ФНБ для финансирования антикризисных расходов (из фонда будет покрываться лишь недостача нефтегазовых доходов из-за низких цен на нефть и пониженных объемов нефтедобычи). «Использование этих резервов нельзя назвать эффективным», — считает комитет Думы по экономической политике.

Вместо более активного использования средств ФНБ государство будет наращивать заимствования. Госдолг возрастет более чем вдвое за четыре года — с 13,5 трлн руб. в 2019-м до 28,4 трлн руб. в 2023 году.

Расширение дефицита финансируется за счет привлечения дополнительных госзаимствований в условиях снижения спроса на кредитные ресурсы со стороны внебюджетного сектора, ответил Минфин. «Таким образом, обеспечивается стимулирующая контрциклическая направленность бюджетной политики в период экономического спада», — подчеркнули в ведомстве.

Уже в 2021 году госдолг приблизится к черте 20% ВВП. По мнению депутатов комитета по экономполитике, такой долговой подход «требует дополнительных обоснований». Минфин считает, что это не опасный уровень, хотя переходить за него нецелесообразно. Госдолг будет оставаться вблизи уровня 20% ВВП в последующие годы, заявил Минфин в ответе РБК, «это будет также способствовать сохранению страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в экономике на устойчиво низком уровне».

Риск банкротств

Комитет отмечает риск роста банкротств, особенно в малом и среднем бизнесе, а также рост безработицы, снижение реальных доходов населения и оборота розничной торговли, сокращение спроса и новый виток сокращений производства и роста цен практически по всем секторам промышленности и сельского хозяйства.

При этом в прогнозе социально-экономического развития России на 2021–2023 годы, на основе которого сверстан бюджет, перечислены не меры на будущее, а уже предпринятые шаги. «Эти меры были направлены на «тушение пожара», то есть спасение, но никак не развитие национальной экономики», — отметили депутаты в отдельном заключении на макропрогноз.

С учетом наступления «второй волны» пандемии принятых мер поддержки бизнеса недостаточно, считают депутаты. В качестве дополнительных шагов они предложили рассмотреть кредитные каникулы (аннулирование процентов за определенный период до конца 2021 года), налоговые каникулы, мораторий на налоговые проверки.

Критика прогноза Комитет счел прогноз «излишне оптимистичным». Правительство оценило глубину падения ВВП в 2020 году в 3,9%. Более реальна, по мнению комитета, оценка в 4,5–4,8%. Разработчики не учли вторую волну пандемии и вероятность введения новых санкций против России. «Компенсировать подобные санкции и ограничения будет сложно», — отметили депутаты После отравления оппозиционного политика Алексея Навального Евросоюз ввел ограничения против шести российских официальных лиц, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, из-за чего отношения России и ЕС «доведены до самого низкого уровня за последнее время», заявлял постпред России при ЕС Владимир Чижов. США пока не ответили на отравление Навального санкциями.

Возможное недоисполнение расходов

В части расходов бюджет остается консервативным, указали в комитете. Учитывая регулярное недоисполнение запланированных расходов в предыдущие годы, итоговые траты могут оказаться еще ниже, считают депутаты. В 2019 году не было потрачено 1,1 трлн руб., четверть из них — нераспределенные зарезервированные средства, которые могли бы работать на рост экономики, считают в комитете по экономполитике.

После рекордных трат 2020 года на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями Минфин объявил вынужденный секвестр бюджета. Правительство сэкономит 1 трлн руб. в год, благодаря отказу от индексации зарплат госслужащим, сокращению на 5% трат на госпрограмму вооружений, и на 10% — всех «незащищенных» статей расходов (не связанных с обязательствами перед населением).

«Крайнюю озабоченность» комитета вызвало планируемое сокращение расходов на исследования и разработки в гражданских отраслях промышленности. Государство сокращает расходы на гражданские НИОКР на 6,3% по сравнению с докризисным бюджетом, писал РБК. Комитет предложил сохранить финансирование разработок для импортозамещения оборудования. В частности, дефицит средств на разработки по локализации критически важного оборудования для производства сжиженного-природного газа (СПГ) «ставит под угрозу успешную реализацию проектов освоения производства оборудования, необходимого для строительства заводов средне- и крупнотоннажного производства СПГ и соответственно сделает невозможным поставку высокотехнологичной продукции на экспорт», указано в заключении на проект бюджета.

Вопросы разработок для импортозамещения в сфере СПГ «требуют дополнительного обсуждения с Минэнерго и Минпромторгом как профильными ведомствами», сообщили в Минфине, окончательное решение будет отражено в законе о бюджете на 2021–2023 годы. РБК также направил запрос в Минэкономразвития.