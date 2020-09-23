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Вице-премьер назвал пострадавшие из-за новых налогов нефтяные компании

Из-за налоговых изменений, предусмотренных бюджетом на 2021 год, больше всех пострадают «Татнефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Правительство пошло на эти «пожарные меры» из-за пандемии коронавируса
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Татнефть TATN ₽465,4 -2,98% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 497 -0,71% Купить
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Пандемия коронавируса вынудила правительство пойти на налоговые изменения в нефтяной отрасли, заявил вице-премьер Юрий Борисов (курирует топливно-энергетический комплекс) в ходе панельной дискуссии на Тюменском нефтегазовом форуме в среду, 23 сентября, передает корреспондент РБК.

«Нельзя не признать, что стабильность налогового законодательства — это залог для гарантированных инвестиций и в первую очередь в нефтедобычу и в нефтехимию, и то, что правительство вынужденно пошло на изменения уже принятых правил игры <...>, в основном пострадали определенные компании», — сказал Борисов. Он отметил, что от налоговых изменений в большей степени пострадают «Татнефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, а в меньше степени — «Роснефть» и «Газпром».

Борисов признался, что не может «до конца разделять такие решения», поскольку считает, что в условиях кризиса как раз надо искать меры, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность. Но как «член команды правительства» он не имеет права «особо рассуждать на эти возможные варианты». «Будем надеяться, что это все-таки краткосрочные меры пожарного характера и, если мы восстановим нашу экономику, можно будет быстрее, с 2021–2022 года, обратно вернуться к более интересным механизмам, которые обеспечат преференции нашим ведущим компаниям, чтобы они динамичнее осваивали сегменты рынка», — заключил вице-премьер.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство планирует отменить для нефтяных компаний налоговые льготы, которые носят «неэффективный характер», а также увеличить поступления от налога на дополнительный доход (НДД). Отмена льгот с 2021 года должна принести бюджету дополнительные доходы почти на 300 млрд руб. Накануне, 22 сентября, Госдума приняла в первом чтении эти изменения.

Минфин предложил отменить нефтяникам льготы почти на 300 млрд руб.
Бизнес
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Речь идет об отмене льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также «определенных льгот по экспортным пошлинам», которые получали зрелые месторождения, рассказал тогда Силуанов. Что касается НДД, Минфин предложил поменять его параметры так, чтобы «восстановить выпадающие доходы бюджета до уровня, о котором договаривались при введении режима».

Компании, которые больше всего потеряют от этих мер, в правительстве ранее не называли. Производство сверхвязкой нефти составляет наибольшую долю от добычи в портфеле «Татнефти», поэтому в большей степени пострадают ее проекты, отмечали эксперты.

Предложения Минфина по изменению налогообложения в нефтяной отрасли приведут к снижению в ней инвестиций, что лишит сырья нефтегазохимическую отрасль, развитие которой правительство, наоборот, хочет стимулировать, заявил предправления «Газпром нефти» Александр Дюков также на панельной дискуссии во время Тюменского нефтегазового форума. «Действительно, получается такая интересная, даже парадоксальная ситуация. С одной стороны, то решение, которое уже почти принято, по стимулированию переработки этана и СУГ, оно как раз направлено на дополнительные инвестиции, стимулирует строительство газохимических производств; но в то же самое время те новации, которые готовит Минфин, они приведут к сокращению инвестиций со стороны нефтяной отрасли», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»). «Это, безусловно, повлияет <...> через какое-то время на объемы добычи [нефти, конденсата и попутного нефтяного газа, который перерабатывают нефтехимические компании]. Меньше добычи — меньше того сырья, которое использует нефтехимия», — добавил глава «Газпром нефти».

РБК направил запросы в пресс-службы «Татнефти» и ЛУКОЙЛа.

Авторы
Алина Фадеева, Тимофей Дзядко
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