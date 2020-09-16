Минфин предложил отменить нефтяникам льготы на 200 млрд руб.

Минфин предложил повысить налоги для нефтяных месторождений, которые пользуются льготами по НДПИ и экспортной пошлине, а также изменить параметры налога НДД. Нефтяники используют льготы неэффективно, объяснил министр Силуанов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минфин планирует отменить налоговые льготы для нефтяных компаний, которые носят «неэффективный характер», а также увеличить поступления от налога на дополнительный доход (НДД), рассказал в среду глава ведомства Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

Речь идет об отмене льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также «определенных льгот по экспортным пошлинам», которые получали зрелые месторождения, рассказал министр. Что касается НДД, Минфин предложил поменять его параметры так, чтобы «восстановить выпадающие доходы бюджета до уровня, о котором договаривались при введении режима».

Почему Минфин хочет увеличить плату по НДД НДД — новый налог для российских нефтяников, он тестируется с 2019 года на отдельных месторождениях крупнейших компаний в рамках эксперимента. Нефтяники много лет добивались введения налога, который позволит учитывать экономику месторождений и разрабатывать даже сложные нерентабельные запасы, и в 2018 году договорились с Минфином обо всех параметрах НДД. В будущем компании предлагали заменить рентный налог НДПИ (база для него — стоимость всей добытой нефти) на НДД (больше похож на налог на прибыль), но Минфин предлагал дождаться результатов первого года тестирования. Они разочаровали ведомство: по мнению Минфина, нефтяники не доплатили в бюджет 213 млрд руб., а заместитель министра финансов Алексей Сазанов назвал НДД «самой большой ошибкой в своей карьере».

«Логика наша заключается в том, что льготы должны стимулировать новые инвестиции. Мы видим, что при предоставлении этих льгот никаких инвестиций новых не происходит», — объяснил Силуанов. Министр отметил, что даже в условиях сделки ОПЕК+ о сокращении поставок на сложных месторождениях идет активная добыча, «потому что там льготы действуют, а на обычных месторождениях, где нет льгот, не добывается».

Минфин договорился поменять порядок предоставления льгот по месторождениям, связанным со сложной добычей, и предлагает им перейти на НДД, рассказал Силуанов. Доход бюджета от такого перехода он оценил примерно в 100 млрд руб., изменение параметров самого налога — в 80 млрд руб., отмену льготы по экспортной пошлине для зрелых участков — примерно в 30 млрд руб.