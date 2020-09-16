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Бизнес ,  
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Минфин предложил отменить нефтяникам льготы на 200 млрд руб.

Минфин предложил повысить налоги для нефтяных месторождений, которые пользуются льготами по НДПИ и экспортной пошлине, а также изменить параметры налога НДД. Нефтяники используют льготы неэффективно, объяснил министр Силуанов
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минфин планирует отменить налоговые льготы для нефтяных компаний, которые носят «неэффективный характер», а также увеличить поступления от налога на дополнительный доход (НДД), рассказал в среду глава ведомства Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

Речь идет об отмене льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также «определенных льгот по экспортным пошлинам», которые получали зрелые месторождения, рассказал министр. Что касается НДД, Минфин предложил поменять его параметры так, чтобы «восстановить выпадающие доходы бюджета до уровня, о котором договаривались при введении режима».

Почему Минфин хочет увеличить плату по НДД

НДД — новый налог для российских нефтяников, он тестируется с 2019 года на отдельных месторождениях крупнейших компаний в рамках эксперимента. Нефтяники много лет добивались введения налога, который позволит учитывать экономику месторождений и разрабатывать даже сложные нерентабельные запасы, и в 2018 году договорились с Минфином обо всех параметрах НДД. В будущем компании предлагали заменить рентный налог НДПИ (база для него — стоимость всей добытой нефти) на НДД (больше похож на налог на прибыль), но Минфин предлагал дождаться результатов первого года тестирования. Они разочаровали ведомство: по мнению Минфина, нефтяники не доплатили в бюджет 213 млрд руб., а заместитель министра финансов Алексей Сазанов назвал НДД «самой большой ошибкой в своей карьере».

«Логика наша заключается в том, что льготы должны стимулировать новые инвестиции. Мы видим, что при предоставлении этих льгот никаких инвестиций новых не происходит», — объяснил Силуанов. Министр отметил, что даже в условиях сделки ОПЕК+ о сокращении поставок на сложных месторождениях идет активная добыча, «потому что там льготы действуют, а на обычных месторождениях, где нет льгот, не добывается».

Минфин договорился поменять порядок предоставления льгот по месторождениям, связанным со сложной добычей, и предлагает им перейти на НДД, рассказал Силуанов. Доход бюджета от такого перехода он оценил примерно в 100 млрд руб., изменение параметров самого налога — в 80 млрд руб., отмену льготы по экспортной пошлине для зрелых участков — примерно в 30 млрд руб.

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Бизнес
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Об инициативе Минфина изменить НДД и отменить льготы по НДПИ для выработанных месторождений стало известно в августе этого года, тогда же главы крупнейших компаний пожаловались на эту идею президенту Путину, писал «Коммерсантъ» (у РБК также есть копия письма). По оценкам компаний, корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за десять лет приведут к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест.

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Авторы
Алина Фадеева, Виктория Полякова, Юлия Старостина
НДПИ отмена льгот Минфин Антон Силуанов
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