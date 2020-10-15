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Счетная палата предупредила о росте табачного контрафакта из-за акциза

Резкое повышение ставки акциза на табачные изделия, которое должно частично компенсировать расходы государства на борьбу с пандемией, может способствовать распространению нелегальной продукции, считают специалисты Счетной палаты
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ускоренное повышение акциза в 2021 году сразу на 20% на табачные изделия может привести к росту объема контрафактной продукции, ввозимой в основном из стран ЕАЭС, где такая ставка на табачные изделия ниже, следует из заключения Счетной палаты на проект закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель ведомства.

Надзорное ведомство полагает, что в целом потенциал роста ставки акциза на табачные изделия близок к исчерпанию — с 2016 года соответствующие налоги растут быстрее, чем поступления от акциза. Существенное увеличение ставки может не привести к прогнозируемому приросту поступлений, резюмирует Счетная палата.

Форсированная индексация акциза на табачные изделия на будущий год была утверждена правительством в сентябре 2020 года. Эту меру Минфин объяснял компенсацией расходов бюджета на противодействие пандемии коронавируса. В последующие 2022 и 2023 годы акцизы должны увеличиваться лишь на 4% ежегодно.

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты
Бизнес
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Действующая сейчас ставка акциза на сигареты равняется 1996 руб. за 1 тыс. штук, на электронные сигареты и вейпы — 50 руб. за штуку. В прошлом году предполагалось, что в 2021-м ставки вырастут соответственно до 2045 руб. и 52 руб. Но для того, чтобы эффективно бороться с пандемией, Минфин этой осенью предложил увеличить ставку в 2021 году уже до 2359 руб. и 60 руб.

Внеплановое повышение ставки, по прогнозу министра финансов Антона Силуанова, позволит привлечь дополнительные 70 млрд руб. По итогам этого года Минфин планирует собрать около 600 млрд руб. табачных акцизов.

Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

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Повышение налога увеличит стоимость пачки на 20 руб., средневзвешенная цена пачки составит 140 руб., подсчитали ранее представители крупнейших табачных компаний. Подорожание табачной продукции будет стимулировать рост нелегального рынка сигарет, на нем цена продукции кратно меньше в сравнении с легальным, указывали производители. Еще больше потребителей будут выбирать нелегальные сигареты по 70 руб., указывал Василий Груздев, директор по работе с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International (производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Glamour).

Табачный контрафакт в России поставляется прежде всего из стран Евразийского экономического союза, в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, где ставки значительно ниже. На эти страны приходятся 55,4% нелегального рынка, сообщала ранее исследовательская компания Nielsen. На табачные изделия белорусского производства приходятся 36% всех сигарет, нелегально продающихся в России, доля Армении — почти 9%, Казахстана — 8%, говорится в материалах Nielsen.

Авторы
Анна Левинская, Юлия Старостина
табак акциз Счетная палата сигареты
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