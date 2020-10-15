Счетная палата предупредила о росте табачного контрафакта из-за акциза

Резкое повышение ставки акциза на табачные изделия, которое должно частично компенсировать расходы государства на борьбу с пандемией, может способствовать распространению нелегальной продукции, считают специалисты Счетной палаты

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ускоренное повышение акциза в 2021 году сразу на 20% на табачные изделия может привести к росту объема контрафактной продукции, ввозимой в основном из стран ЕАЭС, где такая ставка на табачные изделия ниже, следует из заключения Счетной палаты на проект закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель ведомства.

Надзорное ведомство полагает, что в целом потенциал роста ставки акциза на табачные изделия близок к исчерпанию — с 2016 года соответствующие налоги растут быстрее, чем поступления от акциза. Существенное увеличение ставки может не привести к прогнозируемому приросту поступлений, резюмирует Счетная палата.

Форсированная индексация акциза на табачные изделия на будущий год была утверждена правительством в сентябре 2020 года. Эту меру Минфин объяснял компенсацией расходов бюджета на противодействие пандемии коронавируса. В последующие 2022 и 2023 годы акцизы должны увеличиваться лишь на 4% ежегодно.

Действующая сейчас ставка акциза на сигареты равняется 1996 руб. за 1 тыс. штук, на электронные сигареты и вейпы — 50 руб. за штуку. В прошлом году предполагалось, что в 2021-м ставки вырастут соответственно до 2045 руб. и 52 руб. Но для того, чтобы эффективно бороться с пандемией, Минфин этой осенью предложил увеличить ставку в 2021 году уже до 2359 руб. и 60 руб.