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Белоусов признал идею повышения налогов на добычу «слишком прямолинейной»

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов объяснил бизнесменам, что повышение налогов вызвано «особой ситуацией» в стране. Он также признал, что подход Минфина нуждается в доработке
Норникель GMKN ₽19 000 +1,29% Купить
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в минувший вторник заявил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для ряда компаний «особой ситуацией».

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом со времен 2009 года», — пояснил он, отметив, что правительству пришлось потратить дополнительно около 4 трлн руб. из федерального бюджета, взяв их не у бизнеса, а заняв их на рыночных условиях у банков.

«Вот я им и говорю, вы тут из-за 50-60 млрд руб. устраиваете какую-то помойку», — рассказал Белоусов журналистам, комментируя итоги встречи с бизнесменам, несогласными с повышением НДПИ (цитата по «Интерфаксу»).

При этом первый вице-премьер счел разумными аргументы бизнесменов о том, что подход Минфина по повышению налоговой нагрузки требует поправок. «Я признаю, что подход слишком прямолинейный сейчас. Мы создадим рабочую группу, в которой коллеги из ведомств и представители от бизнеса обсудят условия дифференциации налога по разным отраслям, чтобы не делать перекосы в условиях добычи низкомаржинальных видов сырья с небольшим содержанием полезных ископаемых в рудах», — сказал он. По словам Белоусова, стороны договорились вывести из-под этого решения новые проекты: соответствующая поправка будет внесена в налоговый кодекс.

Правительство неделю назад одобрило предложение Минфина увеличить в 3,5 раза выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также черных и цветных металлов за счет повышения «рентного коэффициента». Дополнительные доходы необходимы бюджету для борьбы с пандемией коронавируса и реализации антикризисных планов. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой в первом чтении.

Правительство одобрило повышение налога на добычу металлов и удобрений
Бизнес
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Основная нагрузка ляжет на «Норникель»: по оценке Goldman Sachs, повышение налога обойдется компании в $477 млн EBITDA в год, для остальных компаний (производителей удобрений — «ФосАгро», принадлежащий семье Андрея Гурьева, «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, НЛМК Владимира Лисина, UC Rusal, основанную Олегом Дерипаской) дополнительные расходы будут в районе $1-30 млн в год, по оценке аналитиков банка. Представители компаний отказались от комментариев.

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Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе этого года обещал стабильность налоговых условий для бизнеса: «Мы договорились в течение шести лет не менять налоговые условия для бизнеса, таким образом обеспечить более широкий горизонт для планирования инвестиций».

Лисин в интервью России-24 во вторник предложил повысить НДПИ только для экспортеров. «Если отрасль перерабатывает продукцию внутри страны и не экспортирует ее прямо с ГОКа, то, по моему мнению, ставку оставить прежней, а на ту продукцию, что экспортируется может быть повышенная ставка», — заявил он. По его мнению, правительство должно получать доход (в виде налогов) от прибыли, а не от себестоимости: «если какая-то отрасль зарабатывает больше, то и больше налогов заплатит».

Источник РБК, близкий к участникам совещания с Белоусовым пояснил, что закон принимают одним днём без каких бы то ни было обсуждений. «Никакой уверенности, что завтра так не придут и не попросят ещё 1 трлн руб. нет, поэтому о каком инвестклимате может идти речь в таких условиях», — отметил он. «Мы же уже давно говорили, что родине помогать надо. Но за помощью надо приходить не открывая дверь ногой», — добавил собеседник РБК.

Автор
Светлана Бурмистрова
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На совещании у Андрея Белоусова рассмотрят альтернативу повышению НДПИ
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