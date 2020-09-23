Белоусов признал идею повышения налогов на добычу «слишком прямолинейной»

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов объяснил бизнесменам, что повышение налогов вызвано «особой ситуацией» в стране. Он также признал, что подход Минфина нуждается в доработке

Андрей Белоусов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в минувший вторник заявил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для ряда компаний «особой ситуацией».

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом со времен 2009 года», — пояснил он, отметив, что правительству пришлось потратить дополнительно около 4 трлн руб. из федерального бюджета, взяв их не у бизнеса, а заняв их на рыночных условиях у банков.

«Вот я им и говорю, вы тут из-за 50-60 млрд руб. устраиваете какую-то помойку», — рассказал Белоусов журналистам, комментируя итоги встречи с бизнесменам, несогласными с повышением НДПИ (цитата по «Интерфаксу»).

При этом первый вице-премьер счел разумными аргументы бизнесменов о том, что подход Минфина по повышению налоговой нагрузки требует поправок. «Я признаю, что подход слишком прямолинейный сейчас. Мы создадим рабочую группу, в которой коллеги из ведомств и представители от бизнеса обсудят условия дифференциации налога по разным отраслям, чтобы не делать перекосы в условиях добычи низкомаржинальных видов сырья с небольшим содержанием полезных ископаемых в рудах», — сказал он. По словам Белоусова, стороны договорились вывести из-под этого решения новые проекты: соответствующая поправка будет внесена в налоговый кодекс.

Правительство неделю назад одобрило предложение Минфина увеличить в 3,5 раза выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также черных и цветных металлов за счет повышения «рентного коэффициента». Дополнительные доходы необходимы бюджету для борьбы с пандемией коронавируса и реализации антикризисных планов. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой в первом чтении.