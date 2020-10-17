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Чижов предупредил о падении уровня отношений с ЕС из-за санкций

Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Global Look Press)

Отношения между Россией и Европейским союзом (ЕС) из-за введения санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным достигли низшего уровня. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, его слова передает ТАСС.

«Это решение [Совета ЕС] подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время», — сказал Чижов.

Российский постпред считает, что «обоснование у этих санкций как с политической, так и с юридической точек зрения «очень хилое», а с моральной — «просто неприемлемое».

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В четверг, 15 октября, ЕС ввел санкции против шести россиян и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. В санкционном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и другие. Участникам списка запрещается въезд в страны ЕС, транзит через эти страны, их активы и средства в ЕС замораживаются, а граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы.Соответствующая мера стала ответом на отравление оппозиционного политика Алексея Навального, при котором, как считают в западных странах, использовалось вещество из группы «Новичок».

Аналогичные санкции ввела и Великобритания.

В российском МИДе обещали зеркальный ответ. Его официальный представитель Мария Захарова заявила, что разъяснения Евросоюза, приведенные в качестве обоснования этих решений, «не просто не выдерживают никакой критики, а находятся вообще на грани абсурда».

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Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина назвал такое решение ЕС «сознательным недружественным шагом». По словам представителя Кремля, этим шагом ЕС нанес вред отношениям с Россией.

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