Чижов предупредил о падении уровня отношений с ЕС из-за санкций

Владимир Чижов (Фото: Global Look Press)

Отношения между Россией и Европейским союзом (ЕС) из-за введения санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным достигли низшего уровня. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, его слова передает ТАСС.

«Это решение [Совета ЕС] подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время», — сказал Чижов.

Российский постпред считает, что «обоснование у этих санкций как с политической, так и с юридической точек зрения «очень хилое», а с моральной — «просто неприемлемое».

В четверг, 15 октября, ЕС ввел санкции против шести россиян и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. В санкционном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и другие. Участникам списка запрещается въезд в страны ЕС, транзит через эти страны, их активы и средства в ЕС замораживаются, а граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы.Соответствующая мера стала ответом на отравление оппозиционного политика Алексея Навального, при котором, как считают в западных странах, использовалось вещество из группы «Новичок».