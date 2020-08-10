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Экономика ,  
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Кипр согласился поднять налоги на капитал из России

Кипр окончательно принял предложение Минфина повысить до 15% ставки налога на проценты и дивиденды из России. Ранее Москва пригрозила разрывом налогового соглашения с Кипром в случае несогласия на пересмотр
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия и Кипр договорились изменить соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Консенсус был достигнут во время заключительного раунда переговоров в Москве. Об этом сообщил в Twitter министр финансов Кипра Константинос Петридис. Позже эту информацию подтвердил российский Минфин.

Изменение договора согласовано с зампредом правительства Алексеем Оверчуком. (курирует международные отношения) «Это важное взаимовыгодное соглашение», — отметил министр финансов Кипра.

«Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», — приводятся в сообщении Минфина слова вице-премьера Оверчука.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года.

В апреле Минфин предложил Кипру отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты — наиболее жесткий вариант изменения соглашения. 3 августа, Минфин сообщил, что власти Кипра не согласились на предложенный Россией вариант, а в ответ выдвинули свои предложения, которые будут способствовать безналоговому выводу из России значительных финансовых ресурсов. Поэтому Минфин объявил о начале денонсации соглашения.

В связи с достижением договоренности статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов уточнил, что процесс денонсации соглашения остановлен. «В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру», — отметил Алексей Сазанов. Ранее он сообщал, что Мальта и Люксембург согласились повысить налоги.

По словам Сазанова, в соглашении с Кипром останется исключение для институциональных инвестиций, таких, как банковские кредиты, облигационные займы и прямые инвестиции публичных компаний с долей участия более 15%.

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Аналогичное предложение поднять налоги на капитал из России получили Нидерланды. Если страна согласится вести переговоры, то ей будут предложены те же условия, что и Кипру, уточнили в Минфине.

По последним доступным данным ЦБ, за 2019 год Россия вложила в Кипр более $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. За время действия налогового соглашения с Кипром его юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, туда было выведено в 2018 году более 1,4 трлн руб., а в 2019-м — более 1,9 трлн, сообщал ранее Минфин.

Автор: Ольга Агеева
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Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России
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