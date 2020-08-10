Кипр согласился поднять налоги на капитал из России

Кипр окончательно принял предложение Минфина повысить до 15% ставки налога на проценты и дивиденды из России. Ранее Москва пригрозила разрывом налогового соглашения с Кипром в случае несогласия на пересмотр

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Россия и Кипр договорились изменить соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Консенсус был достигнут во время заключительного раунда переговоров в Москве. Об этом сообщил в Twitter министр финансов Кипра Константинос Петридис. Позже эту информацию подтвердил российский Минфин.

Изменение договора согласовано с зампредом правительства Алексеем Оверчуком. (курирует международные отношения) «Это важное взаимовыгодное соглашение», — отметил министр финансов Кипра.

«Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», — приводятся в сообщении Минфина слова вице-премьера Оверчука.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года.

В апреле Минфин предложил Кипру отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты — наиболее жесткий вариант изменения соглашения. 3 августа, Минфин сообщил, что власти Кипра не согласились на предложенный Россией вариант, а в ответ выдвинули свои предложения, которые будут способствовать безналоговому выводу из России значительных финансовых ресурсов. Поэтому Минфин объявил о начале денонсации соглашения.