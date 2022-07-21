«Газпром» увеличил поставки газа в Италию

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«Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую компанию ENI об увеличении газовых поставок в Италию с 21 млн до 36 млн куб. м в сутки. Об этом компания сообщила на своем сайте.

«Газпром» уведомил, что сегодня поставит газ в объеме до 36 млн куб. м по сравнению с 21 млн куб. м, которые поставлялись в последние дни», — сказано в сообщении.

Объемы поставок газа «Газпромом» в Италию упали 11 июля. До этого они составляли в среднем 32 млн куб. м в сутки. В этот день обе нитки газопровода «Северный поток» остановили на десять дней для плановой профилактики. Компания — оператор проекта Nord Stream AG тогда утверждала, что «график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами». Утром 21 июля поставки газа возобновились.

«Газпром» в середине июня дважды cокращал объемы прокачки газа по «Северному потоку» — сначала со 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, а затем до 67 млн куб. м в сутки. 15 июня ENI отчиталась о падении поставок на 15%.

«Газпром» связывал ограничения с задержкой ремонта газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая» немецкой компанией Siemens. Последняя в ответ заявляла, что турбины для газопровода производит Канада, а вернуть отремонтированные турбины невозможно из-за введенных санкций. Оттава согласилась вернуть турбину обратно по просьбе немецких властей. В Киеве это решение назвали «опасной уступкой». По данным «Коммерсанта», турбина приедет в Россию в конце июля.