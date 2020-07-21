Путин определил новые цели России на 10 лет

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Основными целями развития в документе названы:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

возможности для самореализации и развития талантов;

комфортная и безопасная среда для жизни;

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

цифровая трансформация.

В этом же указе определены и показатели, которых необходимо достигнуть к 2030 году.

Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» предполагает: