Путин определил новые цели России на 10 лет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Ростехнадзор назвал причины прорыва трубы с горячей водой в отеле в Перми Общество, 12:29 Китаец за 3,5 млн рублей. Тест-драйв GAC GN8 Авто, 12:27 Илон Маск вошел в топ-5 самых богатых людей. Что он думает о криптовалюте Крипто, 12:23 По следам мужских недель моды: что покупать прямо сейчас Стиль, 12:19 Напуганные пандемией: как изменятся рестораны и фудтех РБК и Novikov School, 12:15 Путин поставил задачу увеличить долю занимающихся спортом граждан до 70% Спорт, 12:13 Полиция возбудила дело из-за захвата автобуса с заложниками на Украине Общество, 12:10 Новый глава Хабаровского края начал с признания в любви к жителям Политика, 11:58 В Ленинградской области внука заподозрили в случайном убийстве деда Общество, 11:57 «Иное не доказано»: развенчиваем три мифа о субсидиарной ответственности Pro, 11:57 Лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе. Фоторепортаж Общество, 11:51  Цена нефти Brent превысила $44 впервые с 9 марта Инвестиции, 11:47 Менеджер Нурмагомедова сообщил об отказе бойца выступить на UFC 253 Спорт, 11:46 Как Россия движется к целям устойчивого развития Партнерский материал, 11:45
Экономика ,  
0 

Путин определил новые цели России на 10 лет

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Основными целями развития в документе названы:

  • сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
  • возможности для самореализации и развития талантов;
  • комфортная и безопасная среда для жизни;
  • достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
  • цифровая трансформация.

В этом же указе определены и показатели, которых необходимо достигнуть к 2030 году.

Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» предполагает:

  • обеспечение устойчивого роста численности населения;
  • повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
  • снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года
  • увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

Целевыми показателями национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» являются:

  • вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;
  • формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
  • обеспечение присутствия России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок;
  • создание условий для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности»;
  • увеличение доли волонтеров до 15%;
  • увеличение посещений культурных мероприятий в три раза (по сравнению с 2019 годом);

Реализация национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» предполагает:

  • улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год;
  • улучшение качества городской среды в полтора раза;
  • обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях на уровне не менее 85%;
  • создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;
  • снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза;
  • ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое;

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Какие методы поиска сотрудников безнадежно устарели
Интернет веществ: как фармсервис принес сыну эмигрантов $2,5 млрд Интернет веществ: как фармсервис принес сыну эмигрантов $2,5 млрд
«Вы самый умный?»: сооснователь Oracle — о том, как не следует отвечать «Вы самый умный?»: сооснователь Oracle — о том, как не следует отвечать
Как застройщики будут продвигать жилье после карантина Как застройщики будут продвигать жилье после карантина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter