Экономика , 21 июл, 11:38
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Путин определил новые цели России на 10 лет
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Основными целями развития в документе названы:
- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- возможности для самореализации и развития талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- цифровая трансформация.
В этом же указе определены и показатели, которых необходимо достигнуть к 2030 году.
Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» предполагает: