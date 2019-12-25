Путин раскритиковал реализацию нацпроектов в 2019 году

Сбои в системе госуправления и косность финансирования стали системными проблемами реализации нацпроектов, заявил президент Владимир Путин. Он выразил сомнение, что большинство россиян почувствовали перемены к лучшему

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Главный результат реализации национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента, это реальные перемены к лучшему в жизни россиян. «Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение», — признал президент России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором были подведены итоги работы за 2019 год.

Чтобы найти необходимые средства на выполнение нацпроектов, власти повысили НДС с 18 до 20%, изъяв из экономики более 500 млрд руб. в 2019 году. «Если мы из экономики ресурсы вынули, а назад эти средства в ключевые направления не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, а положительный — либо его нет, либо он отстает, либо он не в ожидаемых нами параметрах», — заявил глава государства. «Дисциплина работы крайне важна, иначе мы можем дискредитировать саму идею нацпроектов и связанных с ними всех наших действий», — предупредил Владимир Путин.

Сбои в перенастройке системы госуправления

Он указал на системные проблемы в реализации нацпроектов. Это потребовало перенастройки всей системы госуправления, но не все федеральные чиновники оказались готовы работать по-новому, заявил Путин. «Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать», — заявил президент, отметив, что в связи с этим «звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов».

Никакой ревизии целей национального развития не будет, подчеркнул Путин. «Мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили, — сказал он. — Стоит только первый шаг сделать — и все это вниз поедет. Любые попытки подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы».

Косность финансирования

Вторая системная проблема — недостаточное качество взаимодействия федерального центра и регионов, а именно в регионах решается основной массив задач нацпроектов, именно там инвестируются средства. Доля расходов региональных бюджетов с учетом трансфертов из федерального бюджета в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги» достигает 94%, привел пример президент.

«К сожалению, бывает так, что соглашения с регионами подписаны, деньги выделены, и на этом наши коллеги в федеральных ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершенными, в конце года регион должен отчитаться — и все. Думаю, что это неправильный подход», — сказал Путин. Федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с региональными и муниципальными властями, «содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях». «Необходимо каждодневное заинтересованное сотрудничество, полноценное партнерство», — подчеркнул он.

Механизм финансирования нацпроектов отличает негибкость, а иногда и косность, констатировал Путин. На реализацию нацпроектов выделены «беспрецедентные суммы»: в 2019 году из федерального бюджета направлено 1,7 трлн руб. Однако ресурсы осваиваются «неритмично, смещаются на конец года», — отметил президент, причем с внедрением «электронного бюджета» проблемы никуда не ушли.

Кассовое исполнение нацпроектов на конец ноября составило 74,8%, сообщил Путин. «Одно из ключевых направлений, которое является чуть ли не основным, во всяком случае чрезвычайно важным, — «Цифровая экономика» — кассовое исполнение вообще 27,3%, а по нацпроекту «Экология» — 39,8%», — возмутился глава государства. «Необходимо отладить финансовые механизмы нацпроектов», — потребовал он.

«Почти год упущен» Нацпроекты содержат огромный ресурс для развития российской промышленности, создания новых высокотехнологичных производств, на закупку машин и оборудования направляются триллионы рублей, заявил президент. Эти средства должны работать в экономике страны и содействовать ее качественному росту, сказал он. «Поручения на этот счет давались еще в 2018 году, однако только сейчас появилось понимание, как организовать этот процесс», — отметил Путин. А из-за того, что долго, «никуда не торопясь, собирались с мыслями, фактически почти год упущен». Путин потребовал принять все нормативные изменения, и в первом квартале 2020 года запустить процедуру контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, «чтобы было видно — кто, где, что, каким образом приобретает».

Почти треть россиян по-прежнему не знают о нацпроектах

«Далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты реализации национальных проектов, даже там, где эти результаты по факту есть», — констатировал президент. Согласно опросу Федеральной службы охраны (ФСО), в сентябре 2019 года 30,6% респондентов вообще ничего не знали о реализации нацпроектов, а в апреле таких было 31,7%, писал РБК. «Как так может быть? Мы уж говорили-говорили на этот счет. Ну давайте просто выделим отдельные средства на информационное сопровождение», — предложил президент.

Существуют примеры, когда принятые решения приходилось пересматривать только потому, что их суть, смысл и пользу гражданам вообще не объясняли, а если люди спрашивали, то практически ответов не получали, констатировал глава государства. «Имею в виду прежде всего ситуацию с оборотом отходов», — конкретизировал президент.

Людям все равно, «какие мы приняли законы, нормативы, создали опять какие-то организации». «Им важен результат», — заключил глава государства.