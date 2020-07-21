Кремль объяснил исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик

По словам Дмитрия Пескова, это связано с неблагоприятной конъюнктурой. Цель войти в пятерку наиболее развитых экономик президент России поставил в 2019 году, назвав ее «абсолютно решаемой»

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В указе о национальных целях развития России до 2030 года, который во вторник был опубликован на сайте Кремля, исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, которая была сформулирована в президентском указе 2018 года.

Как передает корреспондент РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что конъюнктура неблагоприятная, требуются корректировки.

В 2019 году цель для России войти в пятерку наиболее развитых экономик мира Путин назвал абсолютно решаемой. Президент указывал, что Россия на тот момент занимала шестое место и немного отставала от Германии.

Позже в МЭР уточнили, что когда президент говорил о топ-5 экономик, то речь шла о ВВП по паритету покупательной способности. Как указывал министр экономического развития Максим Орешкин, именно по этому показателю и правильно сравнивать размеры экономик. В 2019 году Россия отставала от Германии на 4–5%, говорил Орешкин.