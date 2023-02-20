Росстат: ВВП России в 2022 году снизился на 2,1% против 2,7% в пандемию

Спад экономики в 2022 году оказался меньше, чем в пандемию

Российская экономика в 2022 году сократилась на 2,1%, показала первая оценка Росстата. Еще месяц назад президент Путин приводил оценку минус 2,5%. Прошлогодний спад ВВП оказался меньше, чем в пандемийном 2020-м

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Реальный ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, следует из первой оценки Росстата. Еще 17 января президент России Владимир Путин заявлял, что по итогам 2022 года ожидается снижение ВВП на 2,5%. Минэкономразвития в сентябрьском прогнозе, легшем в основу действующего федерального бюджета, ориентировалось на сокращение экономики на 2,9%. В итоге снижение оказалось меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда экономика по первой оценке упала на 3,1%, но потом падение было пересмотрено до 2,7%.

В разрезе отраслей самая заметная негативная динамика выпуска зафиксирована в обрабатывающем секторе (минус 2,4%), оптовой и розничной торговле (минус 12,7%), отраслевом комплексе «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (минус 6,8%). Минприроды комментировало, что объем утилизации отходов и обработки вторичного сырья сократился в 2022 году на фоне санкций, которые привели к нарушению привычных цепочек поставок оборудования и материалов.

В торговом секторе весомая доля приходится на продажи природного газа. По данным рейтингового агентства НКР, выручка российских газодобывающих компаний в официальной статистике учитывается именно по виду деятельности «оптовая торговля», а не «добыча нефти и природного газа». Добыча природного газа и газового конденсата сократилась за 2022 год на 1,9%, сообщал Росстат ранее. Это произошло на фоне резкого сокращения закупок российского трубопроводного газа странами Евросоюза. Впрочем, и оборот розничной торговли в 2022 году серьезно сократился — на 6,7% в сопоставимых ценах, на что повлияли снижение реальных располагаемых доходов населения и переход на так называемую сберегательную модель поведения.

Среди секторов-лидеров — сельское хозяйство (+6,6% по итогам года), строительство (+5%), госуправление, включая обеспечение военной безопасности (+4,1%), финансовая и страховая деятельность (+2,8%). Чистый экспорт (экспорт минус импорт) в 2022 году обеспечил 12,8% в использовании ВВП — против 9,3% в 2021-м. В Росстате это связывают с «существенным превышением цен экспортируемых топливно-энергетических продуктов над ценами импорта».

«Среди факторов, поддержавших деловую активность [в 2022 году], выделим устойчивую нефтедобычу и переориентацию экспорта в страны Азии, сохранение финансовой и макроэкономической стабильности, смягчение бюджетной политики», — написал главный экономист «ВТБ Мои Инвестиции» Григорий Жирнов перед публикацией данных по ВВП.

Доля расходов на конечное потребление домохозяйств в структуре использования ВВП в 2022 году сократилась с 49,2 до 46,9%, то есть на 2,3 процентного пункта. В постоянных ценах эти расходы снизились на 1,8%. Аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России в январе отмечали, что 2022 год прошел под знаком «повышенной нормы сбережений и осторожного потребительского поведения».

Как отмечали в ЦБ, более благоприятная, чем ожидалось изначально, динамика российской экономики прежде всего была обусловлена «оперативным устранением рисков для финансовой стабильности» весной 2022 года, ростом экспорта при снижении импорта, «высокой адаптивностью» компаний из различных отраслей, значительным увеличением бюджетных расходов.

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