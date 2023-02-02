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В Минприроды объяснили сокращение утилизации отходов санкциями

В Минприроды объяснили сокращение утилизации отходов западными санкциями
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Объем утилизации отходов и обработки вторичного сырья сократился на фоне санкций, которые привели к нарушению привычных цепочек поставок оборудования и материалов, заявили РБК в пресс-службе Минприроды.

Накануне Росстат сообщил, что по итогам 2022 года российская промышленность сократилась на 0,6%. Наибольшее снижение показал сектор водоснабжения и водоотведения — он сократился на 6,1%. Основным драйвером этого сокращения стала отрасль утилизации отходов и обработки вторичного сырья, выпуск в которой упал на 13,9%, отметили в Росстате.

В Минприроды пояснили, что из-за санкций эта отрасль столкнулась с изменением привычных логистических схем закупки и поставки оборудования, комплектующих и запасных частей. Обычно используемые материалы и технологии пришлось заменить на отечественные. 

В ведомстве добавили, что в 2022 году введены мощности по обработке отходов (19,05 млн т в год при плане 17,97 млн) и их утилизации (5,14 млн т в год при плане 5,10 млн). До конца 2023 года планируется также начать эксплуатацию мощностей по обработке отходов в размере 4,4 млн т в год, по утилизации — 1,7 млн т в год.

Кроме того, правительство России пытается стимулировать предпринимателей и юридических лиц вводить в промышленную эксплуатацию мощности по обработке и утилизации отходов, а также использовать при производстве вторичные ресурсы, напомнили в Минприроды. Для этого было принято постановление, которое с 1 января установило долю вторичного сырья, которая должна использоваться при производстве определенных товаров.

В октябре 2022 года на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко было решено, что собственники объектов по обращению с твердыми коммунальными, пищевыми и биологическими отходами, расположенных вблизи аэропортов, должны до 1 сентября провести их орнитологическое исследование на предмет скопления птиц. 

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Если по результатам исследования выяснится, что объект не привлекает птиц, он сможет располагаться в шестой подзоне приаэродромной территории, которая устанавливается на удалении до 15 км от аэродрома. Сейчас это запрещено постановлением правительства  от 02.12.2017 № 1460. Если окажется, что объект по обращению с отходами недостаточно защищен от птиц, его владелец должен в течение полугода принять меры, после чего провести повторное исследование.

Теги
Минприроды Росстат отходы утилизация отходов
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